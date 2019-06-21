侵犯領空？伊朗擊落美軍無人機

2019-06-21 00:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



遭到伊朗革命衛隊擊落的美軍MQ-4C Triton無人偵察機。 （路透資料照片） 分享 facebook

伊朗革命衛隊廿日宣布在荷姆茲海峽沿岸南部省分擊落一架侵犯領空的美國「全球鷹」無人機，是美伊軍方在這波對峙危機中首度正面衝突，雙方擦槍走火的風險再度升高。消息傳出後，國際油價應聲大漲超過百分之三。

革命衛隊指揮官薩拉米表示，伊朗軍隊不會容忍侵犯國界的行為，擊落美國無人機是對華府發出的明確信號：「被擊落的美國無人機是一個公開、明確的信號。伊朗的國界是我國的紅線，國界的保衛者將消滅所有侵犯國界的敵人，不會容許任何人侵犯它。」

薩拉米重申伊朗領導人多次闡述的立場：伊朗不想要戰爭，但也做好打仗自衛的準備。

美方在第一時間由中區司令部發言人海軍上校厄本回應，他拒絕透露是否有美軍無人機被擊落，僅表示「當日沒有美軍飛機在伊朗領空作業」。

不過，匿名美方官員向美聯社證實，的確有一架美軍無人機在荷姆茲海峽上空的「國際空域」遭到伊朗的地對空飛彈擊落。官員指出，被擊落的是美國海軍的MQ-4C Triton無人偵察機，係根據RQ-4「全球鷹」無人偵察機製造，只有小部分變動。

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美國海軍的MQ-4C Triton屬於高空長航時無人偵察機，翼展四十米，比波音七三七還寬，飛行高度達十六公里，滯空時間超過廿四小時，可將即時的偵察影像傳回指揮中心，作業範圍達八千二百浬。

美國過去經常使用無人偵察機刺探伊朗的核計畫。二○一一年，伊朗宣布擊落美軍RQ-170無人偵察機，美軍僅表示同型無人機在阿富汗墜毀，並非遭擊落。二○一二年，五角大廈官員表示伊朗在波斯灣上空擊落美軍一架無人機，美方向伊朗政府強烈抗議。

伊朗與美國的關係近期顯著惡化。美國對伊朗經濟的關鍵領域實施嚴厲制裁，不斷加強制裁壓力，並宣布伊斯蘭革命衛隊是恐怖組織。伊朗隨即宣布美國中區司令部是恐怖組織，並將美國稱為支持恐怖主義的國家。

過去六個星期內，六艘油輪在阿曼灣遇襲，包括台灣中油的包船。美方指控伊朗是幕後黑手，但伊朗否認。

美國代理國防部長夏納翰十七日宣布向中東再派一千名士兵，聲稱目的是強化美方安保和情報搜集能力。這是美軍近一個月內第二次宣布向中東增兵。儘管表明不願開戰的立場，但是美國在軍事部署方面顯現步步緊伊朗逼的姿態。