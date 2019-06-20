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川普選戰抗中反建制 貿易戰當牌打

2019-06-20 17:34台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

川普把中美貿易戰拿來「公器私用」，為了拼連任故意打中國牌？隨著川普19日於佛州體育館宣布競選，他持續高喊反建制、保守主義，並堅持著強勢貿易政策，參選主軸一以貫之。外媒20日指出，川普從頭到尾就把選戰放在優先順位，觀其屢次聲稱貿易戰不急著打完，意指他為了達成選戰理念，寧可讓美國整體利益受損（關稅轉嫁到人民身上），也要把中國牌打得漂亮。

中國牌佔據話題

根據《半島電視台》報導，川普日前於佛州體育館高調宣佈競選，他在現場喊出的保守主義、力抗社會主義，獲得現場死忠右派支持者的響應，從這場造勢活動能看出川普即便過了4年，仍然把反建制思維擺在最前方，像是時光倒流回2016年一般，再次演繹著川普選戰的核心理念。

加上即將到來的G20峰會，川普日前透過媒體表示與習近平通過電話，雙方約好「峰會談中美貿易戰」，但19日又放話說，不急著結束貿易戰，除非雙方達成公平協議，反反覆覆的佔據新聞焦點，讓外媒認為，這很可能是川普動用「中國牌」，來成就自己的選戰。

把中美貿易當牌打

甚至連中美貿易戰都可解釋成川普自己設立的幌子，據《全球時代報》報導，中美貿易戰期間，眾多分析都指出，這是一場美國所打的七傷拳，而川普後續行為顯然與他聲稱的「為美國長遠來看的利益」有出入。貿易戰傷最重是川普的死忠支持者：農民，川普隨即撥款救助金160億美元，但羊毛出在羊身上，負責買單的依然是美國全體納稅人。

顯然川普寧願讓整體利益受損，也要讓中國出血，此舉的目的若解釋成川普利用貿易戰成就選戰就合理多，川普帶著反中（政府）做法與他的選戰理念相符（保守主義抗社會主義）。

至於川普若在競選連任失敗會不會影響到貿易戰，《南華早報》的中國學者認為，現在美國2黨對於與中關係已有共識，基本上都是要求中國能繼續履行對WTO的承諾，推行經濟改革開放，差別只在川普握權時，美國態度會更咄咄逼人、或說偶爾不按牌理出牌，但其他候選人對貿易戰也不會有太過逆轉性的作為，美國立場大原則都是相仿的。

真的全民發大財

雖然川普在造勢活動上持續跳針（不斷重複2016年所言），更不斷高喊發大財（吹噓自己的經濟表現），但據《財富網》報導，川普任內表現最佳的還真的是經濟。截至今年5月，美國失業率下降到3.6%，已是50年來的新低點，最挺他的勞工薪資整體增長2.8%，是真的全體都有發大財，而非只有空口說白話。

《今日美國報》也指出，川普的任內滿意度高達49%，細數他的減稅、鬆綁政府管制及鼓勵投資美國等經濟政策，讓即便是反川普人士都認同他的經濟面才華，這也是他拼連任的資本，就看這個資本夠不夠他的中國牌副作用（關稅）來花。

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