伊朗擊落美軍無人機「全球鷹」

2019-06-20 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國和伊朗20日分別證實，伊朗革命衛隊發射地對空飛彈，在荷姆茲海峽上空擊落美軍無人偵察機「全球鷹」（RQ-4 Global Hawk）。此事件恐使已相當緊繃的美伊關係雪上加霜。

革命衛隊說，美軍無人機進入伊朗南部Kouhmobarak附近領空，因此發射飛彈。伊朗官方通訊社引用革命衛隊說法，證實擊落的是一架全球鷹。

白宮發言人桑德斯表示，美國總統川普已獲得相關簡報，會密切監控事件發展。

包含中油租船在內的兩艘油輪13日在阿曼灣遇襲，美軍亦曾指稱伊朗對其無人機發射飛彈。