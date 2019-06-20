川普募款破紀錄 遠超民主黨選將

2019-06-20 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合19日電



川普首次競選造勢後，24小時內籌款達2480萬元，寫下他就任以來最佳紀錄。 歐新社 分享 facebook

川普總統首次競選造勢後，24小時內籌款達2480萬元，不僅寫下他就任總統以來最好的募款紀錄，這筆募款額更領先所有可能的民主黨競選者。且第二天再吸金600萬，連任子彈充足，遠超潛在對手。

18日的奧蘭多造勢活動募款總額，包含捐給川普競選連任委員會的1400萬元，以及給「川普勝利」( Trump Victory)政治行動委員會的1000萬元；「川普勝利」由川普競選團隊和共和黨全國委員會(RNC)共同經營，RNC可接受巨額捐款。

川普競選委員會證實，RNC主席羅娜．麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表示，這是川普擔任總統以來最佳募款紀錄。

奧蘭多造勢後，川普19日造訪佛州的川普國家都瑞爾酒店(Trump National Doral hotel)，再吸金600萬元。

川普在兩日活動中募得逾3000萬元，逼近今年前三個月來的3900萬元募款總額；這筆錢讓他得以快速擴展競選團隊並發動線上廣告攻勢。

川普的募款能力讓民主黨參選人的表現遜色，民主黨最佳募款紀錄是4月底宣布角逐提名的前副總統白登(Joe Biden)，他4月底宣布後的頭24小時募得630萬元。

2016年大選時，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在24小時內募得650萬元，讓他得以在財務上與民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)匹敵；桑德斯此次再度角逐2020年總統提名，單日募得590萬元。

川普連任競選團隊國家財務共同主席、共和黨金主貝禮(Roy Bailey)說：「這將讓總統引擎有足夠燃料挺過2020年11月，無論民主黨的募款總額多少，他們終將在初選中耗盡銀彈。」

在對抗川普的競選連任活動方面，民主黨24位參選人爭取出線並締造募款紀錄；部分民主黨參選人以川普的募款數額為借鏡，說服支持者加碼捐款。

曾領導前總統歐巴馬競選團隊財務的民主黨募款人斯穆特(Julianna Smoot)說，川普的募款能力驚人，但有信心民主黨的募款能力將在選定候選人後一次爆發。