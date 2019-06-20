演說、軍機飛越…美國國慶變成川普造勢大會？

2019-06-20 16:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合19日電



白宮確認今年國慶活動內容，民主黨人批評川普將國慶變成選舉造勢。圖為去年華盛頓國慶煙火。 美聯社 分享 facebook

川普總統插手今年國慶活動安排的傳言成真，綜合內政部最新公告及政府官員說法，川普將在7月4日國慶日當天於華府林肯紀念堂發表演說，還安排軍機飛越會場上空，炒熱現場氣氛，其中甚至將包括空軍一號專機。

自從2017年川普在巴黎參加法國國慶，看到法國軍機飛過觀禮貴賓上空後，川普就一直想在華盛頓複製這個做法，在獨立紀念日這天營造出歡欣鼓舞的愛國節慶氣氛。

川普想法引起國會民主黨人不滿，他們認為總統不該改變華府慶祝獨立紀念日的多年傳統，還把國慶日變成一場熱鬧的選舉造勢活動，更由納稅人買單。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，根據內政部19日公告，國慶日當天傍晚6點半至7點半，川普將在林肯紀念堂舉行名為「向美國致敬」的活動，其中包括總統演講、音樂及儀隊表演及，與軍機低空飛過等項目，向美國各個軍種的官兵致敬。

「華盛頓郵報」5月曾報導，川普打算在林肯紀念堂舉行的「向美國致敬」活動，要求國家公園管理局將當天晚間施放煙火的地點，從國家廣場的大片水池移到西波多馬克公園(West Potomac Park)。

川普18日在佛州奧蘭多宣布競選連任總統的現場，對支持民眾演講時提到：「對了，7月4日在華盛頓，大家一起來吧！我們會有盛大的一天，會有幾十萬人參加。」

參院撥款委員會的三位資深民主黨人，18日致函內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)，要求內政部提出書面資料，說明今年國慶日華府慶祝活動的成本、資金來源與其他規畫細節，這三人是烏達爾(Tom Udall，新墨西哥州)、李希(Patrick Leahy，佛蒙特州)與范赫倫(Chris Van Hollen，馬里蘭州)。

三位民主黨參議員在信中說：「我們對於總統插手國慶日規畫深感不安，這將把長久以來非政治性的慶祝活動，實質上變成一場選舉造勢大會，而且是用納稅人的錢，這將導致國家進一步分化，而非更團結。」