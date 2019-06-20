若眾院無法舉證彈劾 波洛西排除譴責川普

2019-06-20 16:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合19日電



聯邦眾院議長波洛西。 路透 分享 facebook

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)19日表示，如果眾院無法彈劾川普總統，將排除譴責(censure)川普的可能；但若眾議員找到更多能以憲法懲治川普不當行為的證據，彈劾將是唯一選項；但她重申，現階段未受到來自黨內漸增的彈劾聲浪壓力，也不支持啟動彈劾程序。

波洛西19日在一項早餐會活動上對記者說：「譴責是一種方法，但若有強而有力的證據，則須彈劾。」

不過，波洛西澄清，她目前並未支持啟動彈劾，儘管黨內有少數且漸增的議員呼籲是時候採取彈劾程序了。

這項議題成為民主黨活躍人士，以及波洛西是否發動彈劾微妙平衡的引爆點；她認為川普涉入刑事行為且妨礙司法，但仍需蒐集更多能彈劾川普的鐵證才能啟動相關程序。

波洛西說：「若選擇(彈劾)這條路，必須確保大眾了解原因。」

她說，部分民主黨人私下告訴她，她們支持譴責川普，這需要眾議員投票通過，但她認為此舉效果不彰，「我們譴責他的那天，他會溜去海灘、高球場或任何地方」。

眾院民主黨眾議員的235席中有超過60人支持彈劾川普，包括超過半數、擁有職權啟動彈劾程序的司法委員會成員。

大多數民主黨選區的選民熱切支持彈劾川普，過去幾天甚至有兩位被視為「親民主黨」選區的議員表示，選民支持舉辦聽證會。

若此趨勢持續，波洛西力阻彈劾的努力會變得更加複雜，但親近她的人士表示，除非眾院多數明確支持此舉，否則她不會被迫轉換立場。

波洛西19日重申，她沒有感到同僚施壓推動彈劾，她也沒有施壓同僚壓抑呼籲彈劾的聲浪。