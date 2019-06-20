ICE鎖定有遞解令移民 將全家遣返

2019-06-20 14:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合19日電



國土安全部ICE代理局長摩根表示，優先遣返有遞解令的無證移民。 美聯社 分享 facebook

川普總統17日宣稱將遣返「數百萬非法移民」後，聯邦移民及海關執法局(ICE)代理局長摩根(Mark Morgan)表示將再度發動遣返非法移民行動，重點鎖定已經被移民法庭裁定遞解出境，卻拒絕配合的非法移民，而且包括家庭在內。

摩根強調，ICE這麼做是希望「傳達信號」，表明即使非法移民在南方邊界是以整個家庭出現，也不再保證可以必然進入美國。

有線電視新聞網(CNN)與「華盛頓時報」報導，摩根19日與媒體記者的電話會議中說：「如果你是非法在這裡居留，你就應該被遣返，而且我說的是包括家庭在內。」

摩根並未透露ICE預期遣返的非法移民數量或時程表，但提到近幾個月的一項試辦計畫，是由移民法庭加速審理新到南方邊界、申請庇護的移民家庭，其中大多由法庭發出遞解令，但沒有多少非法移民認真看待法庭命令，而且繼續非法居留美國。

他表示，ICE甚至曾聯絡2000個移民家庭，願意循序安排他們出境，但他們「拒絕配合」。

摩根說：「我不想派ICE幹員到他們的工作場所，也不想派人到他們家敲門，但本局有既定程序。我們想要跟他們合作，但對方拒絕照辦，這讓我們沒有選擇。」

這項消息對於民主黨人及移民權益團體是很大警訊，因為這些組織在歐巴馬政府時期設法使大多數無證移民不受聯邦機構遞解出境的威脅；如今隨著2020年大選逼近，川普再度炒熱非法移民問題的熱度。

報導指出，即使在十年前遣返非法移民的高峰，ICE也從未在一年內遣返25萬人以上，更別說當時所謂的庇護城市(sanctuary cities)沒有像現在如此高調，地方城市配合ICE的程度也遠高於現在。

ICE所屬的國土安全部由於資源不足，加上在南方邊界叩關的移民人數激增，因此無法有效遣返在美國國內的無證移民，只能將重心放在危險程度最高、有案底的無證移民。

ICE統計，5月從南方入境的非法移民接近13萬3000人，創下13年來最高單月紀錄；摩根提到，去年12月以來ICE已經釋放了20多萬名移民家族成員，這反而刺激更多移民前來美國。