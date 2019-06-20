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墨西哥率先批准美墨加貿易協定 川普促國會跟進

2019-06-20 11:32經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

墨西哥國會周三（19日）率先批准了去年與美國和加拿大達成的美墨加協定（USMCA）。美國總統川普在推特上恭喜墨國總統羅培茲，並寫道「我們這邊的國會也該同樣的事了」。

美墨加協定是由川普主導的新協定，用來取代之前的北美自由貿易協定（NAFTA）。墨西哥參議院19日以114票贊成、4票反對，通過支持這項協定。

目前加拿大已在推動批准美墨加協定。這項協定最終能否在三個都得到批准，最主要的問題可能落在美國。美國民主黨籍國會議員已經威脅要阻擋批准程序。

美國總統川普（中）與加拿大總理（右）杜魯多和當時的前任墨西哥總統潘尼亞尼托，去年...
美國總統川普（中）與加拿大總理（右）杜魯多和當時的前任墨西哥總統潘尼亞尼托，去年簽署美墨加協定（USMCA）。 路透
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