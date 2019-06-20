墨西哥率先批准美墨加貿易協定 川普促國會跟進

2019-06-20 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



墨西哥國會周三（19日）率先批准了去年與美國和加拿大達成的美墨加協定（USMCA）。美國總統川普在推特上恭喜墨國總統羅培茲，並寫道「我們這邊的國會也該同樣的事了」。

美墨加協定是由川普主導的新協定，用來取代之前的北美自由貿易協定（NAFTA）。墨西哥參議院19日以114票贊成、4票反對，通過支持這項協定。