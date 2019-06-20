高校舞弊案聯邦啟動調查 華父高價購哈佛擊劍教練房

2019-06-20 12:55 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ╱麻州報導



圖為事件中哈佛擊劍隊教練布蘭登位於麻州Needham鎮的房屋。 美聯社 分享 facebook

波士頓環球報4月爆出，兩兒子先後就讀哈佛大學的華商趙捷與該校擊劍隊教練布蘭登(Peter Brand)不合理房屋交易。哈佛早前開展獨立調查，而聯邦檢方也介入調查，傳喚尼德姆鎮評估委員會(Needham Board of Assessors)提供相關買賣房資料。布蘭登當前仍擔任哈佛擊劍隊教練。

據波士頓環球報本周審閱傳票資料顯示，聯邦助理檢察官羅森(Eric S. Rosen)4月遞傳票要求尼德姆鎮評估委員會提供布蘭登向趙捷購買房屋的評估文件。羅森是備受關注的全國高校入學舞弊案聯邦獨立調查的主要檢控官。

尼德姆鎮評估委員會負責人Chip Davis確認在收到FBI資料要求後數日便提交。

當前大陪審團對此案調查是秘密進行，細節未公布，尚未知這些調查是否會引出犯罪指控。聯邦檢察官辦公室稱對於任何調查，不會確認或否認。FBI波士頓辦公室發言人也拒絕評論。

早前教練布蘭登和趙捷都否認了房屋交易是為舞弊的外界猜測。趙捷律師18日稱，未聽說任何犯罪調查；布蘭登律師也發聲明表示，沒有收到從聯邦檢察官辦公室、FBI或任何執法機構的調查要求，不清楚任何此類調查，布蘭登否認任何違規行為。

哈佛發言人18日表示，哈佛正對涉及布蘭登及現任、前任學生運動員家庭的某些房地產交易進行獨立審查。該審查在波士頓環球報爆出此交易後立即啟動。布蘭登仍在職，但拒絕評論哈佛是否收到聯邦當局要求提交任何相關資料。

據波士頓環球報4月報導，趙捷在2016年以高於市值八成的價格，買下哈佛擊劍隊教練布蘭登位於尼德姆的房屋，該鎮首席估價員評估，這一購買價「不合理」。該報導稱，趙捷的小兒子在哈佛讀大二，是擊劍隊一員；大兒子也曾是擊劍隊隊員，2018年畢業。兩人都稱對父親買房並不知情。