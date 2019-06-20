親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國中生嗆韓國瑜 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

高校舞弊案聯邦啟動調查 華父高價購哈佛擊劍教練房

2019-06-20 12:55世界日報 記者劉晨懿之╱麻州報導

圖為事件中哈佛擊劍隊教練布蘭登位於麻州Needham鎮的房屋。 美聯社
圖為事件中哈佛擊劍隊教練布蘭登位於麻州Needham鎮的房屋。 美聯社
分享

波士頓環球報4月爆出，兩兒子先後就讀哈佛大學的華商趙捷與該校擊劍隊教練布蘭登(Peter Brand)不合理房屋交易。哈佛早前開展獨立調查，而聯邦檢方也介入調查，傳喚尼德姆鎮評估委員會(Needham Board of Assessors)提供相關買賣房資料。布蘭登當前仍擔任哈佛擊劍隊教練。

據波士頓環球報本周審閱傳票資料顯示，聯邦助理檢察官羅森(Eric S. Rosen)4月遞傳票要求尼德姆鎮評估委員會提供布蘭登向趙捷購買房屋的評估文件。羅森是備受關注的全國高校入學舞弊案聯邦獨立調查的主要檢控官。

尼德姆鎮評估委員會負責人Chip Davis確認在收到FBI資料要求後數日便提交。

當前大陪審團對此案調查是秘密進行，細節未公布，尚未知這些調查是否會引出犯罪指控。聯邦檢察官辦公室稱對於任何調查，不會確認或否認。FBI波士頓辦公室發言人也拒絕評論。

早前教練布蘭登和趙捷都否認了房屋交易是為舞弊的外界猜測。趙捷律師18日稱，未聽說任何犯罪調查；布蘭登律師也發聲明表示，沒有收到從聯邦檢察官辦公室、FBI或任何執法機構的調查要求，不清楚任何此類調查，布蘭登否認任何違規行為。

哈佛發言人18日表示，哈佛正對涉及布蘭登及現任、前任學生運動員家庭的某些房地產交易進行獨立審查。該審查在波士頓環球報爆出此交易後立即啟動。布蘭登仍在職，但拒絕評論哈佛是否收到聯邦當局要求提交任何相關資料。

據波士頓環球報4月報導，趙捷在2016年以高於市值八成的價格，買下哈佛擊劍隊教練布蘭登位於尼德姆的房屋，該鎮首席估價員評估，這一購買價「不合理」。該報導稱，趙捷的小兒子在哈佛讀大二，是擊劍隊一員；大兒子也曾是擊劍隊隊員，2018年畢業。兩人都稱對父親買房並不知情。

哈佛大學波士頓
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

電腦被駭 小城付贖千萬元救資料

2019-06-20 13:16

麻州墮胎提案公聽會擠爆 州府直播

2019-06-20 12:50

佛州市政府遭駭 同意付60萬美元贖金保護資料

2019-06-20 12:34

川普撤回歐巴馬時代減碳計畫 民主黨強烈反彈

2019-06-20 11:58

建議減稅刺激經濟 川普頒發拉弗總統自由獎章

2019-06-20 11:45

逼女信徒當性奴 美邪教首腦定罪最高判無期

2019-06-20 10:36

「讓美國繼續偉大」 川普展現超強群眾魅力拚連任

2019-06-20 07:58

美最嚴格環保法案 拍板

2019-06-20 00:43

美新代理國防部長 早警告中國崛起

2019-06-20 00:07

「家暴曝光」 川普撤國防部長提名

2019-06-20 00:07

川普正式拚連任 喊「讓美國繼續偉大」

2019-06-20 00:07

開除鮑爾？ 白宮研究合法性

2019-06-19 23:22

明星光環 川普的祕密武器

2019-06-19 23:21

加州野火元凶 太平洋瓦斯電力公司賠償10億美元

2019-06-19 23:17

金援川普？企業為難 怕惹怒消費者

2019-06-19 18:09

白登、川普「3關鍵州」 差距縮小…

2019-06-19 18:08

當權派扮造反派 川普相信2016民粹路線仍有效

2019-06-19 18:02

影／上班族必看！遠離腰痠背痛 辦公桌物品要這樣擺

2019-06-19 16:45

金山機場新電召車接客區持續混亂

2019-06-19 15:13

全美租金最高10縣 7個在灣區

2019-06-19 15:13

PG&E賠10億給加州14地區

2019-06-19 15:10

夏納翰家暴醜聞曝光 川普撤回防長任命

2019-06-19 14:51

家暴曝光 美新任國防部長任命被撤

2019-06-19 14:30

CNN：明星光環 是川普的秘密武器

2019-06-19 14:25

佛州連任造勢 川普：要愛滋在美絕跡、登陸火星

2019-06-19 14:23

華府潛藏上萬間諜 FBI：中國經濟間諜 前所未有威脅

2019-06-19 13:53

楊安澤：別把中國所有作為都當成威脅

2019-06-19 13:52

FBI查洛貪腐 盯上華裔副市長、會計

2019-06-19 12:55

五角大廈倫理劇：一場家暴案，逼美國「準」國防部長下台？

2019-06-19 12:53

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45

與未成年少女發生性關係 新州總裁關7年

2019-06-19 12:33

一名旅客證實感染 紐瓦克機場恐傳播麻疹病毒

2019-06-19 12:32

連續強暴、性攻擊…費城71歲華翁被控多罪

2019-06-19 12:31

川普火力全開 要「回到未來」重演2016年成功戲碼

2019-06-19 12:05

美在中東增兵1000人 龐培歐：只是想嚇阻伊朗

2019-06-19 10:47

CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08
看更多

熱門文章

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05

長得太一般！歐盟法院宣告愛迪達「三條槓」商標無效

2019-06-19 17:43

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

俄對台實施簽證簡化 入境海參崴適用免費電子簽

2019-06-19 20:36

北極變得有多熱 一張照片露玄機

2019-06-19 18:45

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

貿易戰打得火熱 川普又想挑起貨幣戰

2019-06-19 19:58

不是惡搞！珍珠奶茶沾冷麵 拉麵專家評「很搭」

2019-06-19 17:56

賴海哲作證：對話20年 無法停止中國欺騙

2019-06-19 13:48

邊打邊談？ 陸雙反大刀砍向美貨

2019-06-19 23:26

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

2019-06-19 15:42

遭威廉王子重機護衛撞飛摔地 83歲老婦重傷

2019-06-19 21:33

蘋果考慮將15%-30%產能遷出中國 傳要求供應商評估成本

2019-06-19 17:30

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

2019年最佳航空公司排名出爐 長榮「最乾淨航空」奪冠

2019-06-19 16:54

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

馬航MH17遭擊落案 調查小組將公布嫌疑人身分

2019-06-19 14:03

大陸對美再揮反傾銷大棒 這次瞄準的是合成橡膠

2019-06-19 17:26

美國10歲女童攻頂酋長岩 打破最年輕攀岩者紀錄

2019-06-19 20:17

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

美專家：美中經濟「脫鉤」 部分已成現實

2019-06-19 13:46

金援川普？企業為難 怕惹怒消費者

2019-06-19 18:09

筆電平板加徵關稅 戴爾、惠普、微軟、英特爾聯名反對

2019-06-20 08:23

全球第三位千億美元富豪誕生！ 這位大亨擁LV半數持股

2019-06-19 19:37

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業 美商很可能先死

2019-06-20 11:04

美貿易代表：會在月底川習會前先行與劉鶴會面

2019-06-20 01:15

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42

貿易戰衝擊 日本5月再現貿易逆差

2019-06-19 20:15

影／上班族必看！遠離腰痠背痛 辦公桌物品要這樣擺

2019-06-19 16:45

白登、川普「3關鍵州」 差距縮小…

2019-06-19 18:08

美欲切斷北韓進口石油 中俄聯手擋下

2019-06-19 15:35

韓推製造業文藝復興 目標十年內躋身全球四大製造強權

2019-06-19 22:10

聯準會6月利率決策要點

2019-06-20 03:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top