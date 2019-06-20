麻州墮胎提案公聽會擠爆 州府直播

2019-06-20 12:50 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ╱麻州報導



參與聽證會人數過多，州府開放兩個大廳進行現場直播。 記者劉晨懿之╱攝影 分享 facebook

州議會司法委員會17日舉辦聽證會討論「羅伊法案(Roe Act)」。該法案提議修改當前州法墮胎權，取消未成年人需得到父母或法官同意才能墮胎，且允許發現致命異常問題的懷孕者在24周後仍可終止妊娠。數百名支持和反對該法案者擠滿州府大樓，在現場和另外兩個直播大廳觀看聽證會。

羅伊法案由22名參議員和92名眾議員共同提交，其中多人17日現身聽證會發言。當天支持羅伊法案者身穿粉色上衣，認為在麻州墮胎權應該被保護，不受法院限制；反對者則穿紅色上衣，認為該法案對女性和青少年健康安全存有潛在威脅。

麻州總檢察長希莉(Maura Healey)和國會議員Lori Trahan出席聽證會，發言支持羅伊法案。希莉說，當前重要的是明確盡一切努力來確保在麻州墮胎是安全、合法且所有女性可獲得的。現行法規製造了不必要、有時甚至不可逾越的障礙。

法案支持者資料顯示，麻州2018年共進行1萬8256次墮胎中，不足2%為未成年人，其中77%獲得了父母同意。

美國公平自由聯盟(ACLU)麻州分部執行長Carol Rose說，墮胎是醫療保健，而醫療保健是人權。女性只有在獲得全面生殖保健和對身體的完全自主權之後，才能成為社區的平等成員。

反對方在公聽會前在州府大樓門前舉行了「支持生命(Pro-life)」集會，舉牌吶喊控制墮胎，保護生命「從子宮到墳墓」。

新英格蘭學生為生命(New England Students for Life)組織負責人Abigail Young在聽證會上說，「這是謀殺，是殺嬰罪。」她說，政客原稱墮胎是「安全、合法和罕見的。」她說，當前墮胎已經不僅不罕見，而且此法案通過，還是不安全的。

州長貝克表示支持當前麻州法律，也支持墮胎權，但對羅伊法案中取消父母通知和改變州法晚期墮胎相關條款表示擔憂。州眾議會議長、參議會主席表示將等司法委員會審核該法案後，再決定如何行動。