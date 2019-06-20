川普正式拚連任 喊「讓美國繼續偉大」

2019-06-20 00:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



川普正式宣布角逐連任，口號改為「讓美國繼續偉大」。 （美聯社） 分享 facebook

美國總統川普十八日在佛州奧蘭多舉行造勢大會，宣布正式啟動二○二○年競選連任活動。他痛批民主黨政敵，抨擊非法移民危害美國，誓言為藍領勞工奮戰，「讓美國繼續偉大」。

法新社報導，川普在佛州奧蘭多的會場痛批民主黨對手是激進左派，在「恨意」驅使下，意圖「讓國家四分五裂」。他對大約兩萬名歡聲雷動的支持者允諾，明年會「撼動投票所」，「我們曾經做到，我們會再次做到，這就是為什麼，今晚我要站在你們面前，正式展開競選連任美國總統之戰。」

川普在八十分鐘的演說中，標榜美國的經濟成長，也重提要在墨西哥邊界興建圍牆。川普表示，「從我第一天走進白宮大門開始，我從未忘記誰將我送到這，是你們」。語畢，現場響起如雷歡呼與掌聲。

川普在造勢開始四十分鐘左右，正式宣布他將角逐連任，「我向你們保證，我絕對不會，且從來沒有讓你們失望」。現場群眾回應高呼「美國」、「再四年」。

川普演說時多次鼓動群眾，要他們對在現場報導的「假新聞」媒體喝倒彩。他沒多談關於未來的新想法或計畫，但提到會重視癌症與愛滋療法，並致力將太空人送上火星。

當前美國經濟情勢穩健，有利川普選情。川普說，美國的經濟狀況讓全世界羨慕，但他話鋒一轉，宣稱非法移民正在破壞「美國夢」。他說，非法移民湧入，帶來數百萬廉價勞工，跟最弱勢的美國人競爭工作、薪水和發展機會，阻斷他們實現美國夢之路，因此他將堅持在美墨邊界築牆。

川普在演說最後說道，「我們會讓美國再次偉大，讓美國繼續偉大」，重申他兩年前的競選口號。第一夫人梅蘭妮亞和副總統潘斯夫婦，都參加這場大會。

這場造勢活動展現川普的人氣。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，川普競選連任的祕密武器就是他的明星光環。在支持者和不討厭他的人眼中，川普有如搖滾巨星，許多鐵粉就是崇拜和力挺他。

據蓋洛普最新的每月民調，八成九共和黨選民對川普的表現感到滿意。ＣＮＮ本月最新民調顯示，川普的整體滿意度雖然只有四成三，但在自認對明年總統大選熱中的選民中，四成八對川普的表現滿意，五成不滿意，差距極微。