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川普要撤除鮑爾主席職務？聯準會：法律站在我們這邊

2019-06-19 18:35經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國聯準會（Fed）18日明確表示，若川普總統要摘除鮑爾的聯準會（Fed）主席職位，法律是站在Fed這邊。

知情人士透露，白宮律師已提供川普一個謫貶鮑爾的可能藍圖，摘除其主席職務並讓他只擔任理事。但Fed已第二度暗示不會輕易退縮。Fed因未能配合川普的經濟議程，經常遭到這位美國總統修理。

Fed發言人史密斯女士18日回應白宮檢討摘除鮑爾主席職務的合法性問題時，直接了當表示，主席「只能依法定事由解職」。

至於鮑爾本人，他3月在哥倫比亞廣播公司「60分鐘」節目中展現決心說：「法律明確規定我有四年任期，我打算做滿（任期）。」

在Fed正舉行兩天的決策會議之際，川普對鮑爾發動最新攻勢。假如在明年總統大選前經濟出現衰退，鮑爾與Fed就會成為他的代罪羔羊。川普並未駁斥摘除鮑爾主席職務的想法，並表示：「讓我們觀其行。」

但如果川普執行撤除Fed主席職務的計畫，鮑爾和史密斯的聲明暗示白宮與Fed可能出現摩擦。 華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）的資深研究員賓德（Sarah Binder）說，顯然「Fed已自己做了分析，使他們有充分信心宣示主權」。

川普政府的一些高層官員表示，他們認為鮑爾不會被撤職。川普總統的首席經濟顧問庫德洛在去年11月被問及川普會否解僱鮑威爾時說：「Fed主席只能依法定事由解職。」

鮑爾要被撤職的消息從未間斷過，彭博資訊去年12月報導，川普因為不滿Fed升息，討論要開除鮑爾。另據知情人士說，今年稍早，川普要求白宮律師研究將鮑爾撤職的選項。

美國聯準會主席鮑爾。 路透
美國聯準會主席鮑爾。 路透
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