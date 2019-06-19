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金援川普？企業為難 怕惹怒消費者

2019-06-19 18:09世界日報 編譯郭宣含／綜合18日電

美國總統川普正式宣布競選連任的造勢大會盛況空前。路透
美國總統川普正式宣布競選連任的造勢大會盛況空前。路透
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川普總統18日宣布競選連任，並在佛州奧蘭多發起700萬元閃電募款活動；但美國企業界面對看法如此分歧的共和黨總統候選人，競選贊助可能創下歷史新低；另方面，美國企業也相當為難，擔心贊助川普恐引發員工與消費者反彈。

川普的競選團隊寄電郵給支持者表示：「今晚我將正式開始競逐第二個任期，我希望您能與我同在。我希望開始2020年競選時做件大事，令即使民主黨人和假新聞都無法忽視：我們需要在今晚11時59分之前募款700萬元。」

川普表示：「我想知道關鍵時刻誰站在我身邊，因此我要求團隊公布在我開始競選期間於『川普競選活動官網』提供每名贊助人的姓名。」

川普稱金援是「成功的燃料」，如果川普達到募款目標，他將擊敗多名民主黨總統參選人宣布競選前24小時的募款金額；前副總統、民主黨民調領先的參選人白登(Joe Biden)募得630萬元、前德州國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)募得610萬元、佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)募款590萬元。

不過美國商業界卻猶豫是否該贊助川普競選活動，過去企業界支持共和黨低稅與自由市場政策，但川普並非典型的共和黨總統。

雖然川普大幅降低企業稅，但商界人士認為投資川普第二任期報酬率可能偏低。他與中國、墨西哥和歐盟出現貿易衝突，商界餘波盪漾；消息人士表示，企業還可能考慮，若親近川普可能會疏遠員工和消費者；因此部分人士認為今年商界贊助總統選舉的金額恐創新低。

不過企業捐助降低也可能無關總統；最高法院在2010年對「聯合公民」(Citizens United)案做出判決，使企業得以私下贊助，而且較不需要直接參與候選人的競選活動。

專家認為，企業可能在明年選舉利用隱蔽捐款協助川普，不僅可以讓川普知道企業名字，而且又無須因公開感到難堪。

川普募款共和黨
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