白登、川普「3關鍵州」 差距縮小…

2019-06-19 18:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合18日電



前美國副總統拜登（Joe Biden）將於25日宣布角逐民主黨提名，參加2020年總統大選。 圖／美聯社 分享 facebook

民調機構Firehouse-Optimus最新調查顯示，民主黨內人氣最高的總統參選人白登(Joe Biden)，支持度領先川普總統的差距在威斯康辛州縮小，兩人甚至在密西根州與賓州不相上下。

但這次民調也顯示，川普在這三個關鍵州的支持度都沒有起色，這對他可不是好消息，因為只要明年大選民主黨能在這三州普選獲勝，同樣就能在選舉人投票上勝出，最後拿回白宮大位。

「國會山莊報」報導，儘管川普在威斯康辛州的支持度有所改善，也拉近與白登的差距，他在上述三個關鍵州的支持度仍以威州最糟糕。

這次民調結果顯示，白登與川普在威州的支持度是46%對40%，差距是六個百分點，低於3月調查的12個百分點；川普個人在威州的支持度，從3月的41%支持、54%反對，變成44%支持、51%反對。

各家民調通常顯示，川普在主要搖擺州的支持度都落後白登；近期從川普競選陣營洩漏的內部民調也指出，從3月起川普在多個關鍵州的支持度都不如白登，但消息一出川普拒絕承認，還順勢解除與部分民調機構的合作關係。

另外財經新聞媒體CNBC及美聯社報導，白登17日在華爾街知名大空頭查諾斯(James Chanos)宅邸舉行的募款餐會中，花了十分鐘向川普金主之一的紐約超級市場大亨凱勝(John Catsimatidis)說明政見及尋求募款支持，但碰了釘子。

凱勝說，白登希望他在募款上幫忙，但「我只是微笑」。

白登在同一場合致詞時則提到，他的總統競選已經獲得36萬名捐款人幫助，平均每人捐出55元，照此推算他已獲得至少1900萬元捐款，領先黨內所有競爭對手。

白登說：「有了大家幫助，可以讓我以前所未有的方式競選，我們募得了好大一筆錢。」