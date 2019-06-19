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當權派扮造反派 川普相信2016民粹路線仍有效

2019-06-19 18:02世界日報 編譯劉煥彥／綜合18日電

美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多發表競選連任演說，火力全開。路透
美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多發表競選連任演說，火力全開。路透
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四年前川普從政治素人之姿一躍成為美國總統，在位兩年多後儼然成為當權派，但現在看來他還是強扮造反派，並以這種姿態投入競選連任。

若真如此，川普在未來一年多選戰可能不好打，但川普競選陣營顯然不這麼想，認為四年前他將自己塑造為打破華府現況、改變政治生態的圈外人宣傳主軸，在2020年選戰依然適用。

美聯社分析，川普的競選顧問群表示，他希望把在第一個任期做出的承諾，在第二任總統任期實現，但川普承諾要打破現狀的說法，如今看來是個抽象的承諾，因為在他上任29個月以來，美國政治圈出現前所未見的動盪。

任何在位的總統在本質上都是圈內人，川普已經當了兩年多白宮主人、搭乘空軍一號專機不知凡幾，單靠一支筆或一條推文就改變了歷史走向。

川普18日在佛州奧蘭多造勢大會前發表的影片中說：「我們將對付失效的政治體制，恢復民有、民治、民享的政府。」

他也回歸在2016年選戰的訴求，包括強硬的移民政策；川普發推文說，下周移民及海關執法局(ICE)「將開始驅逐非法進入美國的數百萬非法移民」。

川普拋出這項承諾，卻沒有給予任何細節，不僅招來民主黨人譴責，也似乎顯示這場選戰打法大多沿用上次選戰的路線，看不出他對下個任期提出什麼新政策。

民主黨呼聲最高的總統參選人白登(Joe Biden)在18日表示，川普的政治「完全是要分化我們」，而且方法「很危險，真的很危險」。

分析指出，川普政府與遊說組織及大企業的往來密切，川普家族也明顯從川普任職總統中獲益，但川普競選陣營依然相信，他從上次競選以來就明顯表現出的民粹言論，以及口口聲聲說要「抽乾沼澤」，如今依然能贏得選民共鳴。

為川普連任操盤的競選幹部相信，在這個民意極端兩極化的時代，許多川粉將他們對川普的支持，視為一種不易動搖的身分認同，因為川普基本選民的支持度沒什麼變化，顯示他依然被視為與四年前相同的總統候選人，也就是個「搞得天下大亂」的政治造反派。

川普移民民主黨
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