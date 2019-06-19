影／上班族必看！遠離腰痠背痛 辦公桌物品要這樣擺

2019-06-19 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



現代人長時間坐在辦公室用電腦，姿勢不正確常導致肩頸腰背都出現痠痛，《華爾街日報》特別請到紐約「特殊外科醫院」（Hospital for Special Surgery）的人體工學專家辛凱（Jon Cinkay），來教你辦公桌等物品要怎麼擺放調整，才符合人體工學，避免痠痛找上你。

1.調整椅子

市面上辦公桌高度約在73-76公分高，並非適合所有人；專家建議透過調整椅子高度，確保你的手臂放在桌上時，手肘呈現90度彎曲。

如果你的腳因此而懸空，請記得買個腳踏板，或利用其他物品墊在腳下。

2. 調整螢幕

螢幕與人之間的距離，應該是你手臂的長度，螢幕高度應該調到頂端與視線同高，這樣可以避免眼睛疲勞和駝背。

3. 注意鍵鼠位置

鍵盤和滑鼠的擺放位置不應該讓人需要伸手才能用；鍵盤應放在你手自然落下的位置，滑鼠則應放在鍵盤旁使用，並注意不要用肩膀來移動滑鼠。

4. 電話放對邊

電話應該要放在非慣用手的那一邊，這樣可以避免用肩膀夾電話，如果需要長時間講電話，專家建議改用免持耳機，讓雙手可以自由書寫或打字。

5. 站起來動一動