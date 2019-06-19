全美租金最高10縣 7個在灣區

2019-06-19 15:13 世界日報 編譯組╱灣區18日電



全美租金最高10縣七個在灣區。 世界日報 分享 facebook

「全國低收入房屋聯盟」18日公布的2019年年度報告顯示，全美租金最高的10個縣之中，七個都在灣區。而在最高租金的舊金山、聖馬刁和馬連三個縣中，一個家庭一年至少要收入12萬7000元，才能夠負擔一般的兩臥公寓。

報告說，舊金山、聖馬刁和馬連三縣的一般兩臥公寓，月租要3170元，租住家庭的時薪收入至少要60.96元。

除了上述三縣，灣區的聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達和聖他克魯茲四個縣，都在全美10大最高租縣中榜上有名；除了灣區的七縣，南加州也有兩縣進入十大，換言之，全美十大租金縣中，加州占了九個。

南灣聖他克拉拉縣的一般兩臥公寓，月租要2839元。家庭收入至少要11萬3568元，即時薪要在54.60元以上(以每周工作40小時和每年工作52周計算)，才能負擔租住這種公寓。

阿拉米達和康曲柯士達兩縣，要租住一般兩臥公寓的家庭，收入至少要8萬5030元，時薪要40.88元。

以全加州計，家庭收入要7萬2165元以上，才能負擔一般的兩臥公寓；以全美計，家庭收入則要4萬7756元。

報告說，家庭收入和房價之間的差距越來越大，造成更多家庭負擔不起租金；全美目前短缺700萬個低收入家庭可負擔的住房。

以灣區最大城市聖荷西計，自2017年至今，聖荷西只發出1100個可負擔房屋的興建許可證，顯示聖荷西未來三年必須再發出8900張許可證，才能達到由2017至2022五年內興建1萬個可負擔住房的目標。