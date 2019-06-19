金山機場新電召車接客區持續混亂

2019-06-19 15:13 世界日報 編譯組／舊金山國際機場18日電



16日是舊金山國際機場實施新電召車乘客上下車措施的第二個周日，數百名司機和乘客找不到彼此，情況依舊混亂。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）上周報導，新措施實施的首個周日（9日）晚上，乘客最多花一個小時才能在停車場樓頂找到他們呼叫的汽車，等候接載乘客的電召車隊伍長到從機場排到101公路上。根據網友憤怒的推文和Uber的統計，16日晚上的狀況和9日晚上一樣糟糕。

Uber發言人在聲明中說：「很不幸，我們對舊金山機場新上下客措施的憂慮，16日再度重現。機場將乘客上車地點改到停車場樓頂的決定，使交通堵塞情形更嚴重、乘客取消率上升，同時使平均候車時間增加兩倍。我們會繼續盡最大的努力，減少對乘客和司機的影響，也希望機場當局能重新考慮這項決定。」

Uber表示，在機場實施新措施前，乘客的平均候車時間為9分鐘，實施新措施後，乘客9日的平均候車時間增加到25分鐘，16日為23分鐘，晚上8時到午夜零時的取消率從措施實施前的8%，增加至30%。

舊金山機場發言人雅可（Doug Yakel）說：「16日晚上的交通比9日晚上略有改善，不過，電召車要進入乘客上車區仍然有堵塞的情形。我們已經採取多項措施，解決晚間電召車進入乘客上車區的問題，而且會持續對這個問題做出調整。」

雅可表示，令人欣慰的是，出境班機樓層的交通已恢復正常，新措施讓道路交通速度從原本的時速8到10哩，加快到時速12到15哩。