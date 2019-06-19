PG&E賠10億給加州14地區

2019-06-19 15:10 世界日報 編譯組／美聯社沙加緬度18日電



PG&E賠10億元給加州14個地區（1圖） 世界日報 分享 facebook

因輸電線斷裂造成多場致命山火，太平洋瓦電（PG&E）18日同意賠償10億元給加州14個地方政府。與保險公司、地方政府和私人業主要求太平洋瓦電賠償的總和300多億元相比，這筆和解金額顯得微不足道。

這筆和解金一半以上將支付給2018年北加州大火4個災區政府，其中幾乎遭到滅鎮的天堂鎮（Paradise）可獲2億7000萬元。天堂鎮在火災發生前的人口約2萬6000人，如今剩下不到3000人，稅收銳減90%以上。

天堂鎮經理吉爾（Lauren Gill）說：「這筆賠償金提供了些許紓困和希望，但是，如果沒有人負責災後的復原重建工作，我們就無法進行復原重建。」

可以獲得和解金的還包括2015年發生山火的卡拉維拉斯縣（Calaveras County）和2017年發生山火的酒鄉。

太平洋瓦電發言人多爾提（Paul Doherty）稱和解為「一個循序、公平和迅速解決山火賠償問題重要的第一步」，他說：「我們會持續致力支持受山火影響的用戶和社區，協助他們復原重建。」

立法機關5月同意在有可能發生火災的狀況下，電力公司可以暫時停止供電，意味即使像舊金山和聖荷西等大城市，也有可能連續多日停電。

加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）會長皮克（Mike Picker）說：「住在山火高風險區的民眾不應該期望擁有穩定的電力服務，他們應該做好相應的準備。」