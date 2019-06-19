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夏納翰家暴醜聞曝光 川普撤回防長任命

2019-06-19 14:51世界日報 記者羅曉媛、編譯陳韻涵／華盛頓報導

美國國防部代理部長夏納翰一直保密家暴。 路透
美國國防部代理部長夏納翰一直保密家暴。 路透
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川普總統18日撤回國防部代理部長夏納翰(Patrick Shanahan)的正式部長任命，稱夏納翰決定花時間照顧家庭；與此同時，夏納翰極力掩蓋的兩起家暴事件曝光且白宮部分知情；兩黨參議員批審查不實，參院軍事委員會稱未被告知此情況，將調查夏納翰是否違法隱匿。

川普推文寫道，「國防部代理部長夏納翰，做得極好，(但他)決定不再繼續正式任命，這樣他能為家庭投注更多時間。」川普同日宣布，由陸軍部長艾思博(Mark Esper)接任代理部長。

川普宣布撤回夏納翰提名後，華盛頓郵報(WP)報導夏納翰極力保密家暴醜聞，包括前妻對他動粗被捕，兒子則以球棒襲母落網。

夏納翰與前妻金伯莉‧夏納翰(Kimberley Shanahan)的離婚協議指出，兩人2010年分別宣稱遭對方毆打，夏納翰堅稱未動手，她則因動粗被捕。

2011年11月，夏納翰17歲的兒子威廉(William Shanahan)持球棒攻擊母親落網，導致她倒臥血泊失去意識、顱骨骨折和多處內傷。

夏納翰在不清楚金伯莉的傷勢前，全力為兒子辯護，稱「使用球棒自衛很可能被視為武力不當，但威廉的母親在事發前騷擾他近三小時。」

夏納翰18日接受華郵訪問，憶起家庭糾紛說，「壞事也會降臨到好的家庭」，擔心對兒子造成二次傷害。

夏納翰發布聲明指出，他很榮幸有機會出任防長，但不希望以犧牲作為一名好父親為代價；他很遺憾許久前發生的痛苦家務事，在任命過程中被挖出來，且以不完整、誤導的方式呈現；他認為，這會迫使小孩重新面對家庭創傷，而小孩的安全與幸福是他的優先要務，經深思熟慮決定退出防長任命程序並辭去副部長職務。

兩黨許多參議員都在質疑，為何他們事先不知道夏納翰的家暴情況，批評這是白宮未能謹慎調查的最新例證。

資深官員透露，白宮只知道2011年的事件；參院軍事委員會表示，夏納翰2017年被提名擔任副部長時可能蓄意隱瞞而未揭露家醜，籲國防部與聯邦調查局徹查。

川普家暴白宮
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