楊安澤：別把中國所有作為都當成威脅

民主黨總統初選參選人楊安澤18日接受「國會山莊電視」(Hill.TV)訪問時指出，美國不該將中國所有對美行為都當成威脅；他將於27日參加民主黨初選第一場電視辯論會，屆時他將著重提高自己的知名度，而非攻擊其他參選人。

針對是否該將中國視為威脅，楊安澤回應：「中國在某些方面的行為大有問題，例如他們剽竊智慧財產權。他們利用這些架構圖利自己，但我們卻未享有部分相同的好處。」

但他接著說：「可是中國正處於蓬勃發展的歷史時刻，而美國絕不該被這點威脅。」

他當晚在馬里蘭州出席亞太裔民主黨活動時還對本報表示，美國思維有個危險趨勢就是以「零和博弈」(zero-sum game)看待一國的崛起，並認為美國利益就一定因此受到威脅。他競選總統的一個目標就是建立一種「成長的觀念」(mindset of growth)：當別的國家過得好的時候，並不代表美國就做得糟，而是意味著美國也有機會做得更好。

他說，這將是他對待美中關係的指路標。他認為美中關係緊張對所有人都不好(not positive)。

他表示對下周的民主黨總統初選辯論自信滿滿。他說他已做好準備，將在辯論台上好好向美國觀眾介紹自己。

楊安澤身為科技創業家，也是非營利組織「為美國創業」(Venture For America)的創辦人；他將參加民主黨在26和27日舉行的民主黨20名參選人初選第一場電視辯論會，民調顯示他已逐漸成為受歡迎人選。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)上周宣布，楊安澤將參加27日的電視辯論會，同晚另有其他九名參選人，包括佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)與前副總統、民主黨民調領先的參選人白登(Joe Biden)。

楊安澤對於要登上辯論舞台表示：「當晚肯定有更多人關注。」