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華府潛藏上萬間諜 FBI：中國經濟間諜 前所未有威脅

2019-06-19 13:53世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

世界最「強」首都華府夜晚有70萬人，上班時間頓時增逾百萬，其中潛藏上萬間諜FBI反情報官員說，中國經濟間諜構成前所未有威脅。

華盛頓地區的WTOP網站報導，活躍於華府間諜人數超過一萬人，是當地國際間諜博物館的陳述，聯邦調查局認可。該局反情報專家杜根(Brian Dugan)說，「來自敵國的威脅，特別是中國的經濟間諜的威脅，史無前例。」

拜科技進步之賜，到華府搞情報的外國間諜不但人數爆炸、手法翻新，「種類」也非常多元化。杜根說，「間諜無法形容，可能是學生、訪問教授、你的鄰居，也可能是你的同事，或和你一起踢足球的人。」

多年來，華府的間諜不是藏身於外國駐美使領館，就是直接受僱於外國情報機構。

全球175國在華府設有大使館、領事館、代表處或辦事處，大華府地區國際學生有好幾萬，假借做生意穿梭於情報界的人更不計其數。

間諜要在華府混可不容易，因此「訓練」一定特別嚴格，「成品」絕非毫無戒心的普通百姓可一眼看出。

近年來最知名的投奔美國的俄國間諜崔提雅可夫(Sergei Tretiyakov)2010年去世之前告訴美國媒體，俄國把美國當做「主要目標」，因此最優秀的情報員都派到美國。

前中情局對付俄國的官員席佛(John Sipher)認為，俄國「派駐」美國的間諜有好幾百個。他曾在2018年4月說出「175到200」這個數字。這是俄國情報體系「直屬」的情報員人數，「替俄國政府從事間諜活動」但不算正式間諜的人數，沒有上百，至少好幾十。」

美國政府的反情報人員不但忙於「抓間諜」，還要找到「願意犯法幫他們」的美國公民。杜根說，嬰兒潮世代面臨退休，讓外國間諜從來沒有過這麼好的機會吸收過來幫助他們。「這種人我們會找出來，我們會抓出來。」

間諜華盛頓FBI
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