親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國模特兒伊可（Shannon Ihrke）身材火辣性感，但她有一段更顯赫的資歷，是曾在海軍陸戰隊服役，有頭腦、有力氣、有美貌，拍攝軍裝主題的寫真集非常有說服力，也讓伊可被封為「世界最辣陸戰隊女兵」。

伊可來自明尼蘇達州鄉下小鎮，少女時期根本沒想過要入伍。直到進入大專院校後，必須同時身兼兩份工作才能專心當學生。想到終日汲汲營營卻無法維持生計，畢業後必然面對的學貸地獄，迫使伊可重新思考人生。

面對伊可上門求助學費問題，學校顧問認真建議她考慮志願入伍。她最後在19歲時加入海軍陸戰隊，一個月後出發接受新兵訓練，卻也讓她立刻感覺到，「女人」此一身分沒有立足之地。

「我一直保持運動與鍛鍊，」伊可說：「但陸戰隊這個世界屬於男人中的男人。」

儘管如此，伊可仍勇於面對挑戰，把批評當成改進的動力。她說，一進新兵營就會變成箭靶，男性看她的眼神彷彿在說「妳能撐下去嗎？」

伊可說，身為女性，必須付出雙倍的努力才能與同袍並駕齊驅，付出三倍的努力才能出類拔萃。她獲得女性老兵幫助成長茁壯，最大成就就是證明自己能夠達到極限，完成自行設定的一切目標。

伊可在海軍陸戰隊服役4年，擔任行政專家，曾海外部署到阿富汗等國，最後以中士銜光榮退伍，隨後完成學業。到芝加哥訪友時，因一位正在策畫時裝活動的友人而被拉入模特兒行業。

「在十歲之前，我覺得我自己是個男孩。」伊可自陳：「我記得，當我拿回第一次拍攝的寫真照，一看就覺得，『瞧瞧，我看起來真像女孩』。」

不過，軍旅生涯與模特兒行業的生活可說是截然不同。在陸戰隊時，要是被說「不行」，伊可還可以憑毅力證明對方看走眼，但在模特兒行業，「不行」就是「不行」，也讓她在軍轉民的過渡期間碰過幾次壁。

除此之外，她剛退伍時，還必須努力控制脾氣。當陸戰隊員時，完全可以對插隊的人大吼大叫，但身分轉變成平民後，就不能這麼做，得逼自己冷靜下來。

伊可目前回老家，擔任馴馬師之餘，還兼顧模特兒事業或是老兵服務志工。她說，雖然已經離開陸戰隊，但她「永遠流著綠色的血」。

美國模特兒伊可出身自尼蘇達州一處鄉村小鎮，為大學學貸而決定志願入伍，受到海軍陸戰...
美國模特兒伊可出身自尼蘇達州一處鄉村小鎮，為大學學貸而決定志願入伍，受到海軍陸戰隊招募官態度刺激而決定簽下去，服役4年後轉戰模特兒界，拍攝軍裝主題的寫真辣照非常有說服力，被封為「世界最辣陸戰隊員」。畫面翻攝：Marine Corps Times/Shannon Ihrke
分享

陸戰隊模特兒海軍
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

川普火力全開 要「回到未來」重演2016年成功戲碼

2019-06-19 12:05

CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08

五角大廈倫理劇：一場家暴案，逼美國「準」國防部長下台？

2019-06-19 12:53

FBI查洛貪腐 盯上華裔副市長、會計

2019-06-19 12:55

與未成年少女發生性關係 新州總裁關7年

2019-06-19 12:33

一名旅客證實感染 紐瓦克機場恐傳播麻疹病毒

2019-06-19 12:32

連續強暴、性攻擊…費城71歲華翁被控多罪

2019-06-19 12:31

美在中東增兵1000人 龐培歐：只是想嚇阻伊朗

2019-06-19 10:47

家庭暴力曝光 美代理國防部長打消真除念頭求去

2019-06-19 06:13

川普將現身佛州造勢大會 正式啟動2020年競選

2019-06-18 22:59

特種隊員涉割喉殘殺IS少年 戰爭罪案引川普關注

2019-06-18 14:12

川普自嘆「史上待遇最差總統」比被暗殺的林肯還不如！

2019-06-18 11:57

台美研究中心執行長 陳以信出任

2019-06-18 11:53

川普出招擋移民 美宣布不再資助中美洲3國

2019-06-18 11:04
看更多

熱門文章

日本新潟地震芮氏規模6.8 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

競標28萬買到別墅？男子「交屋」看到真相好崩潰

2019-06-18 13:56

影／恐怖亂流釀10傷！空姐被拋飛 熱水灑滿乘客臉

2019-06-18 14:01

川習下周將碰面！川普：和習近平通電話 有良好的交談

2019-06-18 21:49

梅克爾怎麼了？ 大庭廣眾下身體抽搐顫抖

2019-06-18 23:19

馬航MH370機長疑故意飛到4萬呎 迅速減壓使238人逐漸缺氧亡

2019-06-19 09:26

習近平與川普通話 G20大阪峰會川習會確定

2019-06-18 22:26

日本晚間傳6.8規模強震 各電視台中斷節目插播地震速報

2019-06-18 22:16

眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58

女友生日送「般若心經蛋糕」 網驚：慘了！

2019-06-18 20:44

川習約好下周G20見！敏感時機通電 攸關貿易談判

2019-06-19 00:11

美股逼近歷史高點！道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28

川普推文：和習近平約好 下周日本G20見

2019-06-18 22:02

中獎5千萬卻揮霍無度 39歲男子因竊盜被捕

2019-06-18 14:29

【重磅快評】習近平打北韓牌 遺忘金正恩的川普買帳嗎？

2019-06-18 15:54

50度高溫卻缺電！熱鍋裡的伊拉克 竟壞了美國的中東大計

2019-06-19 11:00

敏感時機 習近平與川普熱線

2019-06-18 22:10

與川普通電話談貿易 習近平：關鍵是照顧彼此關切

2019-06-18 22:43

川普又開砲 轟歐元區、中國促貶本幣

2019-06-18 20:56

周薪15萬的夢幻工作！ 壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08

貿易戰砍單效應！矽晶圓大廠Siltronic三度調降財測

2019-06-18 17:28

家庭暴力曝光 美代理國防部長打消真除念頭求去

2019-06-19 06:13

【中美貿易戰延燒】官方主導 陸客來美大減

2019-06-18 13:52

日本新瀉6.8強震 觀光局：尚無台灣旅客通報受傷受困

2019-06-18 22:50

這次是蘇富比被賣了！國際電信大亨Patrick Drahi買下拍賣行

2019-06-18 13:29

石油腦市況差…全球經濟惡兆

2019-06-19 01:10

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45

特斯拉改組亞太事業部 成立大中華區

2019-06-19 07:40

蘋果罕見關切！有意紓困JDI 金額200億日圓以內

2019-06-19 08:30

華爾街日報：對台軍售美方有雜音 官員憂川習會恐破局

2019-06-18 14:36

日本新潟6.8強震 尚無重大災情

2019-06-19 00:24

土耳其史前遺址 揭示類現代跡象

2019-06-18 19:41

特種隊員涉割喉殘殺IS少年 戰爭罪案引川普關注

2019-06-18 14:12

川習通話 白宮：談美中貿易、區域安全

2019-06-19 00:29

央視快訊：習近平與川普通電話

2019-06-18 22:41

民怨滿載 德國柏林市政府宣布房租凍漲5年

2019-06-18 21:48

極品啤酒！比利時修道院推線上賣 以防遭高價轉賣牟利

2019-06-18 15:20

川普在佛州集會上 正式宣布競選連任美國總統

2019-06-19 09:46

習近平首訪北韓 經濟、核武是主軸

2019-06-18 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top