影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國模特兒伊可（Shannon Ihrke）身材火辣性感，但她有一段更顯赫的資歷，是曾在海軍陸戰隊服役，有頭腦、有力氣、有美貌，拍攝軍裝主題的寫真集非常有說服力，也讓伊可被封為「世界最辣陸戰隊女兵」。

伊可來自明尼蘇達州鄉下小鎮，少女時期根本沒想過要入伍。直到進入大專院校後，必須同時身兼兩份工作才能專心當學生。想到終日汲汲營營卻無法維持生計，畢業後必然面對的學貸地獄，迫使伊可重新思考人生。

面對伊可上門求助學費問題，學校顧問認真建議她考慮志願入伍。她最後在19歲時加入海軍陸戰隊，一個月後出發接受新兵訓練，卻也讓她立刻感覺到，「女人」此一身分沒有立足之地。

「我一直保持運動與鍛鍊，」伊可說：「但陸戰隊這個世界屬於男人中的男人。」

儘管如此，伊可仍勇於面對挑戰，把批評當成改進的動力。她說，一進新兵營就會變成箭靶，男性看她的眼神彷彿在說「妳能撐下去嗎？」

伊可說，身為女性，必須付出雙倍的努力才能與同袍並駕齊驅，付出三倍的努力才能出類拔萃。她獲得女性老兵幫助成長茁壯，最大成就就是證明自己能夠達到極限，完成自行設定的一切目標。

伊可在海軍陸戰隊服役4年，擔任行政專家，曾海外部署到阿富汗等國，最後以中士銜光榮退伍，隨後完成學業。到芝加哥訪友時，因一位正在策畫時裝活動的友人而被拉入模特兒行業。

「在十歲之前，我覺得我自己是個男孩。」伊可自陳：「我記得，當我拿回第一次拍攝的寫真照，一看就覺得，『瞧瞧，我看起來真像女孩』。」

不過，軍旅生涯與模特兒行業的生活可說是截然不同。在陸戰隊時，要是被說「不行」，伊可還可以憑毅力證明對方看走眼，但在模特兒行業，「不行」就是「不行」，也讓她在軍轉民的過渡期間碰過幾次壁。

除此之外，她剛退伍時，還必須努力控制脾氣。當陸戰隊員時，完全可以對插隊的人大吼大叫，但身分轉變成平民後，就不能這麼做，得逼自己冷靜下來。