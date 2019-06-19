FBI查洛貪腐 盯上華裔副市長、會計

2019-06-19 12:55 世界日報 編譯組／綜合報導



聯邦調查局（FBI）今年1月針對洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）、普萊斯（Curren Price）、前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan）等市長賈西提(Eric Garcetti)任命的官員，展開貪腐調查行動，在聯調局的搜索名單中，曾任市府建築與安全部門會計的顏妍（Yan Yan，譯音），因與陳紓樺的關係密切，也名列其中。

據洛杉磯時報查詢洛市紀錄和聯邦文件指出，顏妍在擔任市府會計的同時，也在私人公司CCC投資集團（CCC Investment Group）任職，聯調局希望釐清這兩分工作，是否存在利益衝突。

市府紀錄顯示，洛市建築安全局今年1月，FBI對外宣布調查不到兩周後，正式通知顏妍，她不能同時為CCC工作。該部門官員指出，她已在去年12月要求繼續這份工作，但遭拒絕。

但市府主計長Ron Galperin最近一次審查中，提出建築安全局未能定期提醒員工，報告在外兼職可能涉及利益衝突。該局負責審查建築許可和施工檢查，而CCC則與地產開發公司合作，規劃市中心摩天大樓建設計畫。

洛杉磯時報報導，據政府文件，該公司協助開發商合正集團（Shenzhen Hazens）及泛海集團（Oceanwide）。聯調局搜索中也提及這兩家公司。但建築安全局官員表示，顏妍未參與上述兩家公司開發工作，她負責部門財務數據輸入。顏妍在她的履歷中指出，她負責建築安全局整個退款流程，但官員對此表示質疑，認為顏妍從未審核或批准退款。

三年前，顏妍首次透過緊急任命，擔任建築安全局會計員，當時擔任局長的陳紓樺簽核她的工作，他後來升任賈西提市長的副市長，他在一封電子郵件中，將顏妍描述為家族朋友，以幫助她拿到日本簽證。

根據市府人事部門，顏妍在兼職的基礎上，被聘為會計文員，後來又透過另一個緊急任命，被聘為會計。

去年11月，根據新修訂政策，建築安全局員工被要求報告他們外部兼職。員工也被告知，若想繼續這些過去並未批准的外部工作，需繳交書面報告。

之後，顏妍要求獲得擔任CCC投資集團金融分析師的許可。並列出她在該公司職責，即審查數據，分析多住宅業務市場條件，使用不同方法推薦最佳銷售價格，幫助準備財務和銷售報告等。

顏妍希望繼續替CCC工作的要求，於1月23日被市府駁回，建築安全局表示，她的財務分析師角色造成利益衝突。

與此同時，聯邦調查局發布搜索令消息引發關注。調查人員從陳紓樺帳戶中尋找相關紀錄，陳擔任副市長，隨後於CCC工作，擔任地產經紀與工程師。

調查人員審查一份名為CCC 的文件，列出了幫助在洛杉磯幾個開發計畫，包括與市府官員碰面，並協助獲得許可證等。文件中提到一個名字為YY者，該人應該執行一些會計相關事務。

顏妍於今年2月離開建築安全局，任職洛杉磯動物園，她並未回覆洛杉磯時報相關問題。建築安全局官員表示，她的離職與外部公司無關。