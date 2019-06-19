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川普火力全開 要「回到未來」重演2016年成功戲碼

2019-06-19 12:05聯合報 記者田思怡╱即時報導

紐約時報報導，美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多正式宣布競選連任，他在78分鐘的演說中火力全開，大罵民主黨對手、新聞媒體和建制派，彷佛回到2016年的競選場合，充斥負面訊息和個人不滿。

川普嘲笑、抹黑民主黨對手，說他們是「憤怒、左翼的暴民領袖」，宣稱2020年選舉是對「想要破壞我們偉大的民主、想要破壞你們的人的判決」。

他細數總統任內的政績，特別是減稅、鬆綁法規和經濟成長，但沒有提出第二任的新政策。他告訴支持者，他競選連任的新口號是「讓美國繼續偉大」（Keep America Great），誓言要為支持者奮戰。

站在滿場揮舞「讓美國再次偉大」帽子的群眾前，川普展開一連串攻擊、不實指控、誇大和憤怒言辭，重演他競選第一任的特色，他在白宮的歲月也幾乎每天上演。他警告他的選民：「建制派會搶走你們另外四年，絕不停手。」

川普大發牢騷，譴責特別檢察官穆勒對他的「獵巫」行動。他重提2016年對手希拉蕊．柯林頓的電郵，現場群眾高呼「把她關起來！」

川普也表明，他不會在移民和貿易政策上退縮，這兩項議題是他自2015年參選以來的主軸。

川普看好2020年大選將是「回到未來」，重演2016年的戲碼，當時一位實境秀明星和房地產大亨以破壞者之姿參選，撼動建制派的核心，這一次，共和黨建制派將全力支持他。

英國衛報指出，川普啟動競選連任，理論上給他重新開始、設定第二任新目標的機會，但川普仍停留在2016年的成功和相同的抱怨，不打算把時鐘往前播。

衛報指出，現場2萬個座位坐無虛席，但有些人在川普還在發言時就提前離開。   

美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多發表競選連任演說，火力全開。路透
美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多發表競選連任演說，火力全開。路透
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川普民主黨紐約時報
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