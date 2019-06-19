連續強暴、性攻擊…費城71歲華翁被控多罪

2019-06-19 12:31 世界日報 【費城訊】



費城檢方周三對一名涉嫌於南費城連續犯下性攻擊的71歲越華裔男子石洋(Duong Thach，音譯)控以強暴、性攻擊、妨礙兒童福利等罪。警方表示，案件發生於今年1至5月，地點包含South Carlisle、Christian、 南13街、West Porter street等區域。嫌犯於6月11日被捕。