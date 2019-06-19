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CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普正式宣布競選連任的造勢大會18日晚間在佛州奧蘭多登場，早在兩天前，群眾就開始聚集，到了當天早上，離大會開始還有9小時，已有成千上萬的民眾到場。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，這就是川普競選連任的秘密武器：他的明星光環。

川普當天早上推文：「假新聞不會報導，但共和黨的熱情達到歷史高點。看看佛州奧蘭多現在的場面！人們從沒看過這樣的場面（除非你彈吉他）。肯定嗨翻天，待會兒見！」

川普前一天推文說，「超過10萬人要求進場，現場只有2萬個座位！難以相信的熱烈！假新聞不會報導！」

在川普正式宣布競選連任的演說前，有一件事顯而易見，川普不只是政治人物，甚至不只是總統，他是流行文化現象，在這方面，23位參選民主黨總統初選的對手無人能及。

在支持者和不討厭他的人眼中，川普是搖滾巨星。崇拜和力挺他的鐵粉讓其他政治人物只有羨慕的份。他們花錢買MAGA（讓美國再次偉大）的棒球帽、自製T恤，還有人穿上「圍牆西裝」力挺。

選民的熱情也反映在民調上。根據蓋洛普最新的每月民調，89%共和黨選民對川普的表現感到滿意，而且自2017年12月以來就未低於80%。根據CNN本月最新民調，川普的整體滿意度雖然只有43%，但在自認對2020年總統大選熱中的選民中，48%對川普的表現滿意，50%不滿意，差距極微。

川普在當選總統之前就是名人，曾在電影「一窩小屁蛋」（Little Rascals）和「小鬼當家續集」（Home Alone 2）中演出；他主持實境秀，不時傳出八卦新聞。他不僅在美國家喻戶曉，在全世界都有名，在許多人眼中，他是富有的成功商人。

2016年川普參選初期，不少人是抱著看明星的心情去參加他的造勢大會，川普靠著表演天賦和能把一切搞定的承諾，讓這些人成為他的支持者。

雖然很多承諾未兌現，例如南部邊界圍牆還沒蓋好，但許多仍支持川普的美國人不在乎，因為他們投票選出一位名人，已如願以償，他們對川普的標準與對其他政治人物不同，因為他們沒把他當政治人物，而是把他當明星。

美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多正式宣布競選連任。美聯社
美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多正式宣布競選連任。美聯社
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美國總統川普正式宣布競選連任的造勢大會盛況空前。路透
美國總統川普正式宣布競選連任的造勢大會盛況空前。路透
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川普民調奧蘭多
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