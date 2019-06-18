WSJ：川普政府為對台軍售可能讓川習會開不成鬧分裂

2019-06-18 06:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



華爾街日報引述三位白宮和行政官員報導，川普行政團隊內部分官員為了台灣20億美元的軍售案意見不合，有人擔心可能影響美中恢復貿易談判的努力。

據報導，有些官員擔心，中國可能利用軍售做為藉口而不安排川習兩人在本月二十國集團（G-20）碰面。