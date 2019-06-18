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WSJ：川普政府為對台軍售可能讓川習會開不成鬧分裂

2019-06-18 06:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

華爾街日報引述三位白宮和行政官員報導，川普行政團隊內部分官員為了台灣20億美元的軍售案意見不合，有人擔心可能影響美中恢復貿易談判的努力。

據報導，有些官員擔心，中國可能利用軍售做為藉口而不安排川習兩人在本月二十國集團（G-20）碰面。

但也有包括外交政策鷹派的官員認為，加強美台關係，符合美國在亞洲的國安利益。

美國準備對台銷售價值超過 20 億美元軍售，其中包括台灣軍方爭取已久的M-1戰車...
美國準備對台銷售價值超過 20 億美元軍售，其中包括台灣軍方爭取已久的M-1戰車。美聯社
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軍售華爾街國安
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