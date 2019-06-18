衝擊房市、居民減壽 紐約20飛機噪音區 法拉盛排第3

2019-06-18 00:50 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



飛機噪音對紐約皇后區房地產衝擊大，甚至恐導致居民減壽。（本報檔案照） 分享 facebook 房地產網站Localize.city公布紐約市及其周邊前20名噪音社區。（取自官網） 分享 facebook

美國房地產網站Localize.city日前公布紐約市及其周邊前20名噪音社區，皇后區占八成、華人社區法拉盛更高居第三，哥倫比亞大學也釋出報告，表示飛機噪音不僅影響居民生活，更危害健康，長期積累的焦慮恐致居民減壽一年；對此紐約州參議員艾達博(Joseph Addable)也提案，要求紐約市環境保護局(DEP)進一步研究飛機噪音對人體的影響且予以監管。

根據Localize.city「飛機噪音對房產市場影響」報告公布的噪音社區排名，前三名分別為長島納蘇郡布魯克維爾(Brookville)、皇后區霍華德海灘(Howard Beach)和法拉盛；噪音污染嚴重影響房屋出租與出售，像布魯克維爾高達96%的房屋建在噪音區內、現如今多半已成空屋，霍華德海灘有88%的房屋掛有出租或出售告示牌，法拉盛則有66%、187套房屋建在噪音區內。

除了上述地區，皇后區包括洛克威(Rockaway)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、傑克森高地(Jackson Heights)、木邊(Woodside)、大學點(College Point)等地也上榜，總計16處、占總數的八成；科學家Kessem Meir說，結果其實不出所料，因皇后區擁有甘迺迪國際機場(JFK)及拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，噪音相對該區房屋市場衝擊最大。

其他四個上榜社區分別是位列第四的布朗士莫特海芬(Mott Haven)、第13名的布碌崙(布魯克林)卡納西(Canarsie)、第16名和第18名的曼哈頓東哈林區(East Harlem)和哈林區(Harlem)。

飛機噪音不僅造成房產銷量下滑，也直接影響當地居民生活、危害身體健康；哥倫比亞大學去年的研究顯示，聯邦航空總署(FAA)2012年實施的新航線「TNNIS Climb」，產生極大且極為頻繁的飛機噪音，迫使皇后區居民生活在焦慮及抑鬱環境中，稱此長期現象恐致人的壽命減短一年。

研究結果當時引起不少民代及居民團體抗議，國會眾議員孟昭文也曾於去年9月致信聯邦交通部，表示皇后區飽受飛機噪音污染，甚至導致市民殘疾率及死亡率提高，呼籲FAA及相關部門針對研究結果討論並制定解決方案，但情況仍未獲改善。

對此艾達博日前在州府奧伯尼提案，表示飛機噪音傷害居民身體健康，同時降低生活質量，要求市環保局在2020年至2021年實施飛機噪音監管，進一步研究飛機噪音對人體的影響。