親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

費城周末16起槍案 至少26傷4死 畢業派對也染血

2019-06-17 23:39世界日報 記者季晶晶／報導

費城畢業派對變成大規模槍擊案。圖為警察和犯罪調查小組在現場進行調查。美聯社
費城畢業派對變成大規模槍擊案。圖為警察和犯罪調查小組在現場進行調查。美聯社
分享

美國費城周末街頭非常不平靜，共發生16起槍案，目前至少26傷4死。

其中費城西南地區一場畢業慶祝派對，演變成大規模槍擊事件的暴力悲劇，造成至少一人死亡，另外七人受傷。

當地電視台報導，大約有60人在周日（16日）晚間參加這場派對，近10時30分時，一名身分不明的槍手發射至少八槍。四名年紀介於15至17歲間的青少年和四名20多歲成年人中彈。

警方表示，一名20多歲的受害者死亡，但身分未明。

槍擊動機尚不明朗。警方目前還沒有逮捕任何人，也沒有發布嫌犯特徵，正在調監視錄影帶並訪談目擊者。

槍擊成大
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

大改歐記健保 川普目標幾已達成

2019-06-17 22:42

楊安澤美國總統初選辯論站白登旁 盼提高選民認知度

2019-06-17 16:47

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35

美警為4歲童偷洋娃娃掏槍 鳳凰城市長道歉

2019-06-17 15:15

川普沒炒穆勒：汲取尼克森教訓

2019-06-17 14:56

不利民調數據外洩 川普怒炒民調專家

2019-06-17 14:30

披露美駭俄電網 川普批紐時「叛國」

2019-06-17 14:27

民主黨5總統參選人 民調都勝川普

2019-06-17 14:14

川普關稅政策反覆是選票考量？美墨秘密協議懸案，看全球經濟與棘手移民問題

2019-06-17 14:13

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

美班森賀15歲華裔少年 遭2非裔持刀搶劫

2019-06-17 12:46

若成美首位同志總統 他想在白宮升格當爹

2019-06-17 12:14

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

美國「死亡之海」！不斷擴張的南方浩劫

2019-06-17 10:00

川普預告 明起競選連任

2019-06-17 00:54

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54
看更多

熱門文章

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10

大陸和北韓邊界發生可疑爆炸 引發地震

2019-06-17 21:30

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

亞裔科技人PO「生子毀事業」掀推特風暴

2019-06-17 16:38

結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29

美伊緊張再升溫！伊朗：濃縮鈾存量10天內超出核協議上限

2019-06-17 17:33

印度魔術師表演水中脫逃術失手 恐已送命

2019-06-17 19:19

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

海關忙到手軟！ 搭郵輪訪日旅客數5年激增13倍

2019-06-17 18:37

襲警奪槍案衝擊 日本派出所樣貌恐面臨轉變

2019-06-17 18:18

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

美企請願：除了中國貨 根本無美國貨可買

2019-06-17 14:14

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47

日本政府存疑 要求美方出示伊朗參與襲擊油輪的證據

2019-06-17 18:51

美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35

3千億陸貨加稅公聽會召開前 數百美企懇求從清單除名

2019-06-17 23:03

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

退群惡果顯現！美密集致電盟邦黑伊朗 歐盟友這樣呼籲

2019-06-17 23:50

大改歐記健保 川普目標幾已達成

2019-06-17 22:42

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

習近平選在日本G20峰會前一周訪北韓 究竟要幹什麼？

2019-06-17 23:25

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17

英財相今啟動「滬倫通」英國公司搶先在中國大陸上市

2019-06-17 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top