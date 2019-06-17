費城周末16起槍案 至少26傷4死 畢業派對也染血

2019-06-17 23:39 世界日報 記者 世界日報 記者 季晶晶 ／報導



費城畢業派對變成大規模槍擊案。圖為警察和犯罪調查小組在現場進行調查。美聯社 分享 facebook

美國費城周末街頭非常不平靜，共發生16起槍案，目前至少26傷4死。

其中費城西南地區一場畢業慶祝派對，演變成大規模槍擊事件的暴力悲劇，造成至少一人死亡，另外七人受傷。

當地電視台報導，大約有60人在周日（16日）晚間參加這場派對，近10時30分時，一名身分不明的槍手發射至少八槍。四名年紀介於15至17歲間的青少年和四名20多歲成年人中彈。

警方表示，一名20多歲的受害者死亡，但身分未明。

槍擊動機尚不明朗。警方目前還沒有逮捕任何人，也沒有發布嫌犯特徵，正在調監視錄影帶並訪談目擊者。