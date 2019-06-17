大改歐記健保 川普目標幾已達成

2019-06-17 22:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



美國總統川普。路透 分享 facebook 美國共和黨廢除歐記健保的努力，20個月前在自己控制的參院功敗垂成，促使川普總統誓言利用行政力量進行國會未能用立法力量做到的事情，而他改造美國健保系統的目標現在幾已達成。

川普頒布行政命令促使政府開始研擬法規，以在全國各地促進「健保選擇和競爭」。本月13日制定的三項法規中的最後一項，完成了預定目標：在不推翻歐記健保建立的核心架構下，推動保守派政策。

彭博新聞說，這些改變放寬對不合乎歐記健保標準的短期健保計畫的限制，准許小企業經由同業公會共同投保管制寬鬆的「公會健保」，以及讓雇主能把免稅經費用於讓員工自行購買健保。

這些做法距廢除或取代歐記健保還差得遠，歐記健保的許多規定仍大致維持原狀，包括提供幾十億元計補助、保單設計需遵守嚴格標準，以及不得拒絕帶病投保。

但是，川普政府採用行政步驟大肆改變健保法，而其整體效果可能削減歐記健保的核心原則：確保民眾一旦生病能夠仰賴健康保險，以及廣泛分攤醫療費用。

本周擬定的法規擴大「健保給付安排」 (HRA)的使用。以前HRA只能與雇主提供的團體健保共同使用，2020年開始企業將能用HRA補助員工在個人市場自行投保，不必由公司提供員工保險。

川普政府估計這種法規長期下來影響將十分深遠，預計到2029年將有80萬個雇主藉此協助1100萬員工自行購買健康保險，大部分是員工不到20人的公司。

這種情況可能顛覆由雇主提供健保的傳統，促使大批員工湧向由歐記健保管轄的個人市場。

HRA資金廣泛轉移，可能像退休金計畫從傳統固定給付轉向401(k)計畫，雇主從保證日後提供一套福利，改為撥付固定款項到員工的退休帳戶一樣，使整個系統出現根本改變。

健保體系出現類似變革，將使企業更能夠控制成本，把醫療開支增加的風險轉移給員工。

HRA法規放寬的影響可能要幾年後才會充分顯現，不過川普的行政命令已造成一些顯著改變，尤其是開放短期健保。這些計畫保費較便宜，可是保險福利有限 ，也可能排除帶病投保。

聯邦估計今年購買這類計畫的投保人將增加60萬人，並可能導致歐記健保市場保費提高。