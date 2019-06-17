選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

有線電視新聞網(CNN)引述兩位川普競選團隊成員說，內部不利民調數據被洩漏後， 川普要求多位民調專家走人，留下幾位「信得過」的。

美國廣播公司等媒體報導，3月進行的民調顯示，在賓州，民主黨前副總統參選人白登有55％支持率，川普只有39％；在威斯康辛州，川普以51─41之比，落後10個百分點；連佛羅里達州，民主黨白登都還贏七的百分點。共和黨大票倉的德州，川普也只贏兩個百分點。

消息走漏，川普甚為火大，競選團隊決定開除德州Baselice & Associates民調公司老闆貝斯利斯和2016年也曾擔任團隊民調專家、原擬續任到2020年的蓋勒(Adam Geller)。

CNN引述「知情人士」表示，開除這兩位，不是因為數據不對，而是因為情資外洩，為讓川普息怒。

消息來源同時表示，團隊頭兩號民調專家法布利吉歐(Tony Fabrizio)和麥勞克林(John McLaughlin)可望留任。

川普極力否認這些不利的民調數據存在，競選團隊則以「過時」、「不完整」等說詞圓場，但一開始被報導的時候，並沒有否認這些民調數據的存在或正確。

一位競選團隊成員浩歎，現在整個團隊花在處理「洩漏事件」的精力，比川普用來否認在關鍵州民調輸給民主黨的精力還大。

川普、第一夫人梅蘭妮亞、副總統潘斯和其夫人凱倫預定18日出席在奧蘭多舉行的宣布競選連任大會，預估會湧入2萬名支持者。

這重要日子之前，不利消息走漏，競選團隊認為，在自認必贏的佛州舉行場面嚇人的「誓師大會」，可以讓媒體轉移對民主黨初選新聞的注意。

川普在諸多民主黨競逐者當中，最怕白登，因為，就如洩漏的民調顯示，白登在這幾個關鍵州，居然民調贏過川普，知情人士說，川普這幾天不斷一大早就去電這幾州的助理和盟友，細究白登是不是他的「天敵」。