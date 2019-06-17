親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47世界日報 編譯孫梁╱綜合16日電

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
分享

川普18日將在佛羅里達州奧蘭多舉辦集會，正式啟動他的連任競選之旅。川普總統16日暗示他在白宮可能不止兩個任期，他在發出的推特說，支持者或許要求他更久地擔任總統。

他過去也曾笑談要幹兩個以上的總統任期，包括今年4月在一次集會上說，他可能至少要在白宮幹10到14年，因為支持者不願看到他在兩屆任期結束後卸任。

但憲法第22條修正案規定，總統任期不得超過兩屆。但唯一的例外是羅斯福總統，他在總統的第四任期內病故。

川普16日的推特還對媒體最近的報導不滿，認為華盛頓郵報和紐約時報最近關於川普政府的報導表明，他們就是人民公敵。川普接著說：「但好消息是，六年之後，當美國變得再度偉大的時候，我將要離開美麗的白宮，難道人們不會要求我在任更久嗎？華郵和紐時都將很快停業，永久倒閉了，他們都將被釘在恥辱柱上。」

川普上月提出要多給他兩年的任期，以彌補特別檢察官穆勒對俄羅斯2016年干預大選的調查所造成的時間損失。保守派的自由大學校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)發推特說，應當給川普的第一個任期增加兩年，以補足因為失敗的政變而損失的時間。川普隨後轉發了法威爾的推特。

在佛州海湖莊園去年3月為共和黨金主舉辦的一場活動中，川普曾開玩笑地表示要取消美國總統的任期限制，他讚揚中國國家主席習近平廢除任期限制，說：「習近平如今是終身主席，他能這樣做，說明他偉大。或許，我們在不久的將來也要取消總統的任期限制。」

部分自由激進派的媒體名嘴擔憂，川普的連任競選如果以微弱差距失敗，他可能不會離開白宮，馬赫(Bill Maher)上周在有線電視新聞網(CNN)節目中說，如果川普輸了，將不會走。但保守派名嘴高伯格(Jonah Goldberg)回應說，拒絕離開白宮說明他的確瘋了，陸戰隊員將押送他離開。

川普白宮習近平
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

美警為4歲童偷洋娃娃掏槍 鳳凰城市長道歉

2019-06-17 15:15

楊安澤美國總統初選辯論站白登旁 盼提高選民認知度

2019-06-17 16:47

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35

不利民調數據外洩 川普怒炒民調專家

2019-06-17 14:30

民主黨5總統參選人 民調都勝川普

2019-06-17 14:14

川普關稅政策反覆是選票考量？美墨秘密協議懸案，看全球經濟與棘手移民問題

2019-06-17 14:13

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

美班森賀15歲華裔少年 遭2非裔持刀搶劫

2019-06-17 12:46

若成美首位同志總統 他想在白宮升格當爹

2019-06-17 12:14

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

美國「死亡之海」！不斷擴張的南方浩劫

2019-06-17 10:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

川普預告 明起競選連任

2019-06-17 00:54

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54

油輪遇襲事件川普咬死伊朗 可信度面臨考驗

2019-06-16 15:15

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤…

2019-06-16 15:11

選戰改打「傳統戰」…川普決勝關鍵：催出鐵票

2019-06-16 15:06

美國升高對俄國網路攻擊？川普痛斥紐時亂寫

2019-06-16 14:46

霸氣！不願被駭客威脅 美國女星自己先公開裸照

2019-06-16 13:29
看更多

熱門文章

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

日本將對塑膠袋收取費用 預計2020東奧前實施

2019-06-16 19:55

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

旅日作家李琴峰 最新作入圍日本芥川賞

2019-06-17 08:10

執行長史旺：貿易戰迫使英特爾 檢討供應鏈布局

2019-06-17 08:11

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top