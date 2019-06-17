「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合16日電



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

川普18日將在佛羅里達州奧蘭多舉辦集會，正式啟動他的連任競選之旅。川普總統16日暗示他在白宮可能不止兩個任期，他在發出的推特說，支持者或許要求他更久地擔任總統。

他過去也曾笑談要幹兩個以上的總統任期，包括今年4月在一次集會上說，他可能至少要在白宮幹10到14年，因為支持者不願看到他在兩屆任期結束後卸任。

但憲法第22條修正案規定，總統任期不得超過兩屆。但唯一的例外是羅斯福總統，他在總統的第四任期內病故。

川普16日的推特還對媒體最近的報導不滿，認為華盛頓郵報和紐約時報最近關於川普政府的報導表明，他們就是人民公敵。川普接著說：「但好消息是，六年之後，當美國變得再度偉大的時候，我將要離開美麗的白宮，難道人們不會要求我在任更久嗎？華郵和紐時都將很快停業，永久倒閉了，他們都將被釘在恥辱柱上。」

川普上月提出要多給他兩年的任期，以彌補特別檢察官穆勒對俄羅斯2016年干預大選的調查所造成的時間損失。保守派的自由大學校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)發推特說，應當給川普的第一個任期增加兩年，以補足因為失敗的政變而損失的時間。川普隨後轉發了法威爾的推特。

在佛州海湖莊園去年3月為共和黨金主舉辦的一場活動中，川普曾開玩笑地表示要取消美國總統的任期限制，他讚揚中國國家主席習近平廢除任期限制，說：「習近平如今是終身主席，他能這樣做，說明他偉大。或許，我們在不久的將來也要取消總統的任期限制。」

部分自由激進派的媒體名嘴擔憂，川普的連任競選如果以微弱差距失敗，他可能不會離開白宮，馬赫(Bill Maher)上周在有線電視新聞網(CNN)節目中說，如果川普輸了，將不會走。但保守派名嘴高伯格(Jonah Goldberg)回應說，拒絕離開白宮說明他的確瘋了，陸戰隊員將押送他離開。