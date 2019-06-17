親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

楊安澤美國總統初選辯論站白登旁 盼提高選民認知度

2019-06-17 16:47世界日報 編譯陳韻涵╱綜合16日電

楊安澤期待總統初選辯論，指站在白登旁邊可提高選民認知度。 美聯社
楊安澤期待總統初選辯論，指站在白登旁邊可提高選民認知度。 美聯社
分享

華裔企業家及民主黨總統初選參選人楊安澤(Andrew Yang)入圍民主黨本月下旬在邁阿密舉行的總統初選首場辯論會，27日將與前副總統白登(Joe Biden)、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)等民調領先的參選人正面對決；楊安澤的位置被安排在白登旁，盼藉此提高選民認知度。

楊安澤接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「可信來源」(Reliable Sources)主持人史特爾特(Brian Stelter)訪問時，被問到為何希望站在白登身邊；楊安澤答道，「他的名字辨識度非常高，而我正好相反。」

他說：「如果讓我站在白登身邊，可望改變這股動態，許多美國人會去搜尋站在白登身旁的那位亞裔男子是誰，因為我肯定會有類似反應；大多數美國人已準備好迎接2020年選戰，但也有絕大部分選民還沒聽過多數參選人的名字。」

楊安澤說，他的目標是在辯論中脫穎而出，讓選民認識他。

他說：「這個目標只是介紹我自己、我對國家的願景，並讓人們知道，川普身為我們的總統卻讓密西根州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州400萬個製造業職缺消失，並由自動化機械取代。」

楊安澤是民主黨20位符合第一輪辯論資格的初選提名參選人之一，這場辯論會將於26、27日在邁阿密舉行；26日的焦點人物包括伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)、布克(Cory Booker， 新澤西州)、歐洛克(Beto O`Rourke)和柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)；27日則為白登、桑德斯、賀錦麗(Kamala Harris，加州)、楊安澤和布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

楊安澤採用3D全息投影(hologram)技術造勢，跨越時空限制，同時現身多個競選場合，或讓更多人加入造勢活動，讓競選活動變得更有趣。

民主黨桑德斯邁阿密
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

美警為4歲童偷洋娃娃掏槍 鳳凰城市長道歉

2019-06-17 15:15

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35

不利民調數據外洩 川普怒炒民調專家

2019-06-17 14:30

民主黨5總統參選人 民調都勝川普

2019-06-17 14:14

川普關稅政策反覆是選票考量？美墨秘密協議懸案，看全球經濟與棘手移民問題

2019-06-17 14:13

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

美班森賀15歲華裔少年 遭2非裔持刀搶劫

2019-06-17 12:46

若成美首位同志總統 他想在白宮升格當爹

2019-06-17 12:14

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

美國「死亡之海」！不斷擴張的南方浩劫

2019-06-17 10:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

川普預告 明起競選連任

2019-06-17 00:54

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54

油輪遇襲事件川普咬死伊朗 可信度面臨考驗

2019-06-16 15:15

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤…

2019-06-16 15:11

選戰改打「傳統戰」…川普決勝關鍵：催出鐵票

2019-06-16 15:06

美國升高對俄國網路攻擊？川普痛斥紐時亂寫

2019-06-16 14:46

霸氣！不願被駭客威脅 美國女星自己先公開裸照

2019-06-16 13:29
看更多

熱門文章

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

日本將對塑膠袋收取費用 預計2020東奧前實施

2019-06-16 19:55

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

旅日作家李琴峰 最新作入圍日本芥川賞

2019-06-17 08:10

執行長史旺：貿易戰迫使英特爾 檢討供應鏈布局

2019-06-17 08:11

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top