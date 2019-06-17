楊安澤美國總統初選辯論站白登旁 盼提高選民認知度

2019-06-17 16:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合16日電



楊安澤期待總統初選辯論，指站在白登旁邊可提高選民認知度。 美聯社 分享 facebook

華裔企業家及民主黨總統初選參選人楊安澤(Andrew Yang)入圍民主黨本月下旬在邁阿密舉行的總統初選首場辯論會，27日將與前副總統白登(Joe Biden)、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)等民調領先的參選人正面對決；楊安澤的位置被安排在白登旁，盼藉此提高選民認知度。

楊安澤接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「可信來源」(Reliable Sources)主持人史特爾特(Brian Stelter)訪問時，被問到為何希望站在白登身邊；楊安澤答道，「他的名字辨識度非常高，而我正好相反。」

他說：「如果讓我站在白登身邊，可望改變這股動態，許多美國人會去搜尋站在白登身旁的那位亞裔男子是誰，因為我肯定會有類似反應；大多數美國人已準備好迎接2020年選戰，但也有絕大部分選民還沒聽過多數參選人的名字。」

楊安澤說，他的目標是在辯論中脫穎而出，讓選民認識他。

他說：「這個目標只是介紹我自己、我對國家的願景，並讓人們知道，川普身為我們的總統卻讓密西根州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州400萬個製造業職缺消失，並由自動化機械取代。」

楊安澤是民主黨20位符合第一輪辯論資格的初選提名參選人之一，這場辯論會將於26、27日在邁阿密舉行；26日的焦點人物包括伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)、布克(Cory Booker， 新澤西州)、歐洛克(Beto O`Rourke)和柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)；27日則為白登、桑德斯、賀錦麗(Kamala Harris，加州)、楊安澤和布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

楊安澤採用3D全息投影(hologram)技術造勢，跨越時空限制，同時現身多個競選場合，或讓更多人加入造勢活動，讓競選活動變得更有趣。