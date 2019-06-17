美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35 世界日報 編譯組／綜合報導



美國加州量販店傳出槍擊。 美聯社 分享 facebook

河濱縣科洛納市（Corona）好事多（Costco）14日發生槍擊案，造成一死三傷悲劇，科洛納市警局調查指出，開槍的洛杉磯市警局(LAPD)休班警員稱，他在抱著他的幼子時，遭到32歲來自河濱縣男子法蘭西（Kenneth French）攻擊。但法蘭西的家人16日說，死者患有精神疾病。除死者外，法蘭西的父母也在事件中被該休班警員開槍擊中，身受重傷。

洛杉磯市警局16日持續在現場蒐集證據和錄影片段，相關單位對案件發展仍守口如瓶，自槍擊案後，該大賣場由武裝人員進駐。

警方指出，該名休班警員在抱著他的幼子時，法蘭西在「沒有挑釁」的情況下「攻擊」他，該警員隨即朝法蘭西與他的兩名家人開槍，警方說，該休班警員是唯一在店中開槍者。

法蘭西的表弟Rick Shureih告訴內陸企業報（Press-Enterprise）說，法蘭西是一名有精神疾病的「溫和巨人」（gentle giant）。根據Shureih說，其他兩名重傷者，為法蘭西父母Russell與Paola French。他並指出其父母16日仍在加護病房，而警方並未正式公布傷者姓名。根據KTLA， 法蘭西的家人目前正尋找律師，Shureih拒絕透露法蘭西的精神疾病狀況。

Shureih說，法蘭西是「非暴力」、「非攻擊性」，且「需得到很多監控」。「他不是那種可用語言溝通者，所以我不相信他們發生口頭爭議。」

洛杉磯市警局與河濱縣檢察官辦公室都對槍擊案進行調查，洛杉磯市警局也表示將對此案進行內部調查。警局16日表示，目前並沒有進一步消息。

洛杉磯市警政委員會（Los Angeles Police Commission）主席Steve Soboroff 16日表示，市警局局長摩爾（Michel Moore）是否會讓這名休班警員休假尚不清楚，該警員身分尚未公布，他在事發附近一家醫院治療後出院，他的孩子並未受傷。

根據洛杉磯市警局手冊，該部門允許休班警員攜帶隱藏的武器，該武器被授權可於值班時使用。

John Jay刑事司法學院教授、退休的紐約市警局局長Joseph Giacalone說，如果攻擊者擁有武器，即使在壅擠的商店使用致命武力，也屬合法。但警方目前並未表示法蘭西是否攜帶任何武器，或警察開槍前，是否有表明自己是警察。好事多的錄影鏡頭和購物者手機影片片段，對調查至關重要。

這起槍擊案導致好事多顧客在驚嚇逃跑時發生踩踏事件，許多人逃離商店。根據目擊者指出，兩人發生爭執時，槍聲至少響六次。