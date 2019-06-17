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川普關稅政策反覆是選票考量？美墨秘密協議懸案，看全球經濟與棘手移民問題

2019-06-17 14:13商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

美國總統川普宣布無限期暫停對墨西哥加徵關稅案，被人質疑是選票考量。圖為在美墨邊界...
美國總統川普宣布無限期暫停對墨西哥加徵關稅案，被人質疑是選票考量。圖為在美墨邊界等待通過海關的貨車。 路透
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這期「白宮義見」要來談談美國和墨西哥之間，一紙說不清楚的協議，和一宗說不清楚的懸案。

話說，剛過去的週二（6/11），川普對記者們講話時，突然從口袋掏出一張摺起來的紙。

川普說：「這就是大家說我所沒有的協議，其實我有的，但我想要讓墨西哥在適當的時間先來做宣布。」

川普宣稱，這是一紙與墨西哥所達成的「秘密協議」，但他拒絕打開這張紙，只是反反覆覆從口袋裡掏出來又放回去，1次、2次、3次，一度還差點打開，吊足記者們的胃口，但他是絕口不說內容為何。

不過因為紙薄，透過陽光，記者們是能從中拼湊出一些蛛絲馬跡，但實在沒看出什麼新意來。而且，對於所謂的秘密協議，墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在此前一天，其實已經大方的打開了一張據稱是協議的紙，讓媒體拍個夠，然後他宣稱，沒有所謂的秘密協議存在。

那這美墨之間的秘密協議羅生門，究竟是怎麼一回事？

話說，川普在5月30日，記者們都下班後，突然推特拋出震撼彈，說10天後，也就是6月10日，將開始對所有的墨西哥輸美商品加徵5%關稅，而且此後，還會一路推高到25%，目的，是迫使墨西哥能解決美墨邊境的非法移民問題。

一時間市場動盪，因為墨西哥可是美國最大的貿易夥伴之一，先不說這將重創雙方關係緊密的汽車產業鏈，美國人最愛吃的酪梨、啤酒等大量從墨西哥進口的食品，也都會漲價，這可是會讓美國人今年的夏天很難過，當然啦，墨西哥人也不會好過。

於是，墨西哥緊急派員到美國協商，趕在期限前達成協議。6月7日，又是在記者們下班後，川普再次於推特上拋出震撼彈，說美墨達成了協議，關稅暫不實施了，協議中最重要的一部分是，墨西哥方面同意部署6千名國民警衛隊，前往與瓜地馬拉交界的墨西哥南邊邊界擋住中美洲移民，讓他們無法去到墨西哥，然後進入美國。

確實，這幾年中美洲移民湧入美國的狀況是相當嚴重，屢屢打破紀錄，但是，之前「白宮義見」也講過，部分原因也是因為美國作為吸毒大國，培養了拉丁美洲大量的毒梟，引發了當地的社會動盪，迫使許多百姓不得不遠離家園。

總之，協議簽了，川普自己發起了爭端，又「解決」自己發起的爭端，那爭議就解決了嗎？好像沒有。

第二天，《紐約時報》就爆料，協議大部分內容，其實是墨西哥方面今年3月就已經同意了，其中包括調派國民警衛隊到邊界。換句話說，川普舉起關稅大棒，得到的，竟然是幾個月前美墨之間就已經談好的協議，這可成了國際笑話。

這讓川普急了，似乎為了挽回顏面，他不停推特反駁，還親自打電話進電視台澄清，甚至主動向記者喊話掏出神秘協議，說裡面還有不能公開的內容，要等墨西哥的立法機構通過才能說。

問題是，墨西哥方面已公開否認說有秘密協議，連川普的下屬，美國國土安全部代理部長麥卡利南（Kevin McAleenan） 在出席國會聽證接受質詢時，也答不上來是否有所謂秘密協議，只能顧左右而言他，說，川普說什麼，那就是什麼，別問他。

那為何川普明明已經和墨西哥與加拿大達成新的自由貿易協定，取消關稅，卻又重新舉起關稅大棒呢？

這當中當然有選票考量，非法移民是美國人最在乎的頭號問題之一，而阻擋非法移民是川普重要的競選承諾，不過，拿關稅來綁移民問題，在反對黨看來，簡直都不夠格能被稱為政策，更像是要轉移焦點。

與川普撕破臉的美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）痛批：「我根本不認為這能提升到政策的層級，我覺得這只是個喊價的做法，我們看清真相吧，川普只是想從通俄門報告中轉移視線。」

而且，舉起關稅大棒後，川普才發現反彈力量之大，首先是在宣布要祭出關稅的幾個小時之內，上百家美國企業立即連署反對，美國商會還甚至首度表示，不排除要狀告美國政府，這顯示出美國商業界，對於川普反覆無常的關稅措施導致經商環境動盪，已經出現嚴重不滿。

但更不滿的，是原本多支持自由貿易的川普的同黨同志—國會共和黨人，他們甚至準備好要在國會投票，阻擋川普對墨西哥實施關稅，而且他們也表明不怕川普動用否決權，因為他們有足夠的票數推翻川普的否決權。一旦如此，這將是國會共和黨人首度公開和川普決裂，在國會眾院已經被民主黨人掌控之下，川普如果失去共和黨人的支持，接下來他的任期將會十分難過。

於是，包括參院民主黨領袖舒默都認為，協議沒有新意，是因為川普沒想到關稅威脅會引發如此大的反彈，只好盡快「舊酒裝新瓶」，找下台階。

而民主黨總統參選人領跑者、美國前副總統白登（Joe Biden）更是一針見血地說：「川普覺得態度強硬很棒，要態度強硬還不容易嗎？問題是，是誰在承擔痛苦？是美國的農民、製造業者、汽車產業，這些力量才是讓他放下對墨西哥關稅大棒的原因。」

實際上，美國不只大量進口墨西哥農產品，根據美國官方數據，美國也大量出口農產品到墨西哥，美國農產品的前3大買家分別是：加拿大、大陸與墨西哥。在美國農民的農產品因為川普的關稅難以賣給大陸後，一覺醒來，發覺又是因為川普的關稅，讓美國農產品連賣到鄰國都難，農民難怪跳腳。

丟臉，總統大位還能保，丟選票，川普競選連任之路就難走了。

美國總統川普15日推文警告，他若連任失敗，美國將面臨空前的股市大崩盤。 歐新社
美國總統川普15日推文警告，他若連任失敗，美國將面臨空前的股市大崩盤。 歐新社
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