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支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

華女用支付寶買機票遭疑「盜刷」，險被拒登機。 中新社
華女用支付寶買機票遭疑「盜刷」，險被拒登機。 中新社
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華裔杜女士之前在中國一個知名旅遊網站上使用支付寶購買了一張夏威夷飛紐約機票，辦理登機手續時卻發生問題，對方以她使用被登記為「盜刷」的信用卡為由拒絕其登機，無奈之下她只好當場再購買一張機票；她表示要聘請律師向該網站發律師信，通過法律手段以損害個人名譽向該網站討公道。

杜女士16日說，8日她通過國內一家著名旅遊網站購買了一張13日從夏威夷飛紐約的機票，當時價格是2700元人民幣，她使用支付寶支付了所有款項。

因飛機當日下午3時左右起飛，杜女士約1時30分抵達機場，辦理登機時卻出現問題；機場工作人員表示，該機票存在欺詐，購買機票的信用卡是盜刷他人的，她需出示購買機票的信用卡、單號和證件。

杜女士表示，當時機場擠滿來往的人，紛紛向她投來異樣眼光，雖然她並非盜刷他人信用卡的嫌犯，但也頓覺無地自容；她向機場人員解釋，這張機票是使用支付寶購買，並出示支付憑證，還查看了系統中被標記為詐騙信用卡的卡號，發現根本就不是自己的。

杜小姐當場聯繫購票網站，但當時對方未給予答覆，為了不錯過航班趕往紐約，她只能按機場要求重新當場購買機票、才最終上了飛機；她說，使用該網站購機票長達七年，過去從未出現這類情況，被視為信用卡盜刷者太丟人。

杜小姐抵達紐約後，該網站聯繫她提出賠償一張機票錢，但她不答應，認為自己信譽受損；她說：「我要求該網站公司給一個合理的解釋，為什麼我用支付寶付款，卻變成盜刷信用卡支付航空機票，這不僅是一張機票的問題，而是信譽受到嚴重損失，信譽在美國對一個人來說十分重要。」

機票機場紐約
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