以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



以色列總理內唐亞胡16日為一個鑲金牌匾揭幕，牌匾上用英文和希伯來語寫著「川普高地」。美聯社 分享 facebook

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）16日為「川普高地」（Trump Hights）的鑲金牌匾舉行揭幕儀式。內唐亞胡以美國總統川普命名戈蘭高地一個小型猶太殖民區，特此表揚川普先前承認以色列擁有戈蘭高地主權。

華盛頓郵報報導，這個猶太殖民區位在被占領的戈蘭高地，川普今年三月認定以色列擁有其主權。這是一個極具爭議性的舉動，顛覆美國數十年來的外交政策。而「川普高地」是以色列和美國領導人間政治關係熱絡發展的另一個標誌，他們的政治言論和行動往往在彼此讚頌時相互映襯。

戈蘭高地自1967年以阿戰爭遭以色列占領、隨後在1981年遭併吞以來，一直是以色列和敘利亞間爭執不下的戰略性高原。許多國家稱這是非法行為，但以色列稱這對其國家安全至關重要。

內唐亞胡和美國駐以大使弗里德曼（David Friedman）一同為一個鑲金牌匾揭幕，牌匾上用英文和希伯來文寫著「川普高地」。

內唐亞胡在揭幕儀式上表示，這是歷史性的一天，「我們將做兩件事：其一是在戈蘭高地建立新社區，這是多年來未做到的。其二則是向以色列偉大的朋友川普致敬」。

川普上周五剛慶祝73歲生日，他在推特上表示，「感謝內唐亞胡總理和以色列給予的極大榮譽」。

內唐亞胡今年四月大選前造訪白宮時，川普簽署一份公告，承認以色列對戈蘭高地的控制。部分人認為此舉是為了幫助內唐亞胡再次連任。內唐亞胡勝選後宣布，將建立一個以川普為名的新城鎮。