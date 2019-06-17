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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

全球半導體產業今年下半年仍前景不明，加上華為被美國列為黑名單而遭封鎖，出貨量料大幅下滑，對台灣供應鏈相當不利。以下是今天開盤前，最值得市場留意的五件國際和對岸要聞：

●受華為影響 費半很慘

博通上周五調降財測反映全球晶片需求普遍放緩的警訊，衝擊晶片類股，費城半導體指數上周五下挫2.6%，台積電ADR下挫4.1%。美股三大指數也下滑，但周線仍漲。

費城半導體一周來累計跌幅1.6%。晶片大廠博通受到美中貿易爭端以及華為禁令衝擊，大幅調降全年營收預測20億美元，上周五股價挫跌6.5%；該公司的營收逾半來自中國。德州儀器也有近半營收依賴中國，上周五股價下跌3.5%。蘋果公司股價上周五下滑0.9%，拖累標普和那指。

E-Valuation基金投資長米勒表示：「美中貿易協議遲未達成，令半導體產業前景蒙塵。」

標普500指數上周五收跌4點或0.2%，報2,886點，周線收漲0.5%。道瓊工業指數上周五下跌17點或0.1%，跌至26,089點，周線上揚0.41%。那斯達克指數上周五下挫40點或0.5%，報7,796點，周線上漲0.7%。

●彭博說 華為估計海外智慧手機出貨量下滑多達六成

由於被川普政府列入黑名單，華為估計國外智慧手機出貨量將下滑40%-60%。

彭博引述消息人士報導，華為的銷售和市場營銷經理內部估計，今年智慧手機銷量可能下滑4,000萬-6,000萬支，這將占華為國際銷量的相當大比例。2018年華為手機總銷量2.06億部，其中海外市場占據將近一半。

知情人士也透露，華為正規劃推出「榮耀20」手機。這款手機將於6月21日在包括法國和英國在內的歐洲部分地區開始發售，因相關事務未公開而要求匿名的知情人士稱，華為高管正在觀察發布情況，如果銷售表現如預期一般疲軟，可能切斷出貨。兩位知情人士稱，法國已有兩家最大的行動營運商對「榮耀」完全不感興趣。

●美商務部長說 川習會不太可能達成協議

美國商務部長羅斯淡化本月日本大阪G-20峰會上，美國總統川普與中國國家主席習近平在可能舉行的會面之後，達成重大貿易協議的可能性。

羅斯周日在巴黎接受華爾街日報訪問時說：「我認為在G-20會議上，最多可能達成一致，積極地恢復談判。」

羅斯表示，川習會可能確定「新的談判基本規則，和有關詳細的技術性談判或於何時重啟的某種日程安排」。但川習會本身都尚未敲定。

伊朗仍否認涉案

美國國務卿龐培歐在福斯新聞受訪時表示，伊朗「無庸置疑」該為上周油輪遭襲負責，並表示美國將確保波斯灣航行安全。沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 要求國際間對伊朗採取強硬立場。但伊朗至今否則涉案。

國際原油價格上周五連續二日上漲，但上周周線仍收黑，主因是美中貿易戰導致加深了投資人對需求疲軟的預期心理，且國際能源總署（IEA）下修原油需求成長預測。

●川普說 若我不能連任，美股會…

川普將為2020年總統大選正式展開競選連任的造勢活動。他近來已積極塑造氛圍，包括15日推文警告說，如果他未能連任，美國將面臨大規模股市崩盤。

擅長作秀的川普，18日將在佛州奧蘭多舉行一場聲勢浩大、正式宣布參選的造勢活動。預料第一夫人梅蘭妮亞、副總統潘斯夫婦以及川普的成年子女都將出席助選。川普團隊為此已耗時逾六周進行準備工作。

川普顯然也開始為未來18個月他將接觸的一些議題「試水溫」，例如他15日對約6,100萬名推特粉絲表示：「川普經濟正在創下紀錄，還有很長的路要走…然而，如果2020年是我以外的人接掌（白宮），股市將面臨前所未見的大崩盤。持續讓美國偉大。」

華為風波未息，影響整個半導體業景氣。路透
華為風波未息，影響整個半導體業景氣。路透
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川普半導體伊朗
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