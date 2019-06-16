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油輪遇襲事件川普咬死伊朗 可信度面臨考驗

2019-06-16 15:15世界日報 編譯郭宣含／綜合15日電

川普總統對伊朗強硬，美國國會憂心意外啓戰端。圖為川普國殤日在日本燈上美國海軍「黃...
川普總統對伊朗強硬，美國國會憂心意外啓戰端。圖為川普國殤日在日本燈上美國海軍「黃蜂號」航母。 美聯社
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兩艘油輪13日在阿曼灣遇襲，川普總統14日直接將矛頭指向伊朗。雖然歷任總統指控他國犯下戰爭行為都會受到國內外質疑，但由於川普上任以來屢次丟出誤導和錯誤言論，他的可信度更是面臨嚴峻考驗。

川普上任兩年半以來，對他自己、敵人、政策、家庭、與幕僚互動等狀況做出許多誤導或錯誤發言，他的前媒體聯絡主任史卡拉穆奇還在電視上公開說川普是騙子，許多民眾也無法信任川普。

華府全天進行著事實查核的工作，尤其是總統提到戰爭與和平事務時可信度更是不容輕忽；前總統小布希基於伊拉克有大量毀滅性武器的錯誤指控而入侵伊拉克，以及前總統歐巴馬指控敘利亞以毒氣毒害自己國民，此後民眾越來越懷疑總統發言與情報；當川普指控伊朗時，他也面臨民眾更嚴苛的檢驗。

中情局前副局長麥克勞林(John McLaughlin)表示：「這個問題對總統是兩面刃，其一是民眾可以永遠公正質疑情報，因為這並非精確科學；但更重要的問題是這涉及總統的可信度與自相矛盾。」

歐巴馬任內國務院發言人珍．莎琪(Jen Psaki)表示：「川普可信度跟誇大不實的推銷員一樣。他將他特定品牌推銷給政營可能有用，但在嚴肅時刻，民眾認為川普其心可議且不受信任。」

華盛頓郵報(Washington Post)說，該報事實查核後發現，自川普上任至6月7日，他共發表1萬796次錯誤或誤導言論。

雖然川普經常說假新聞是公民敵人，並稱自己是誠實的人，但昆尼別克大學(Quinnipiac University)上個月公布的民調顯示，35%美國民眾相信川普說的重大議題，相較之下，52%更相信媒體。

伊朗否認13日攻擊油輪，並稱這是美國嫁禍行動，藉此合理侵略他國，但川普的批評者並不完全信任伊朗回應。

喬治城大學中東政治專家帕西(Trita Parsi)表示，雖然此事有可能是伊朗所為，但川普是否說真話也引人疑竇，他強調需等待更多證據才能做出進一步結論。

即使是支持川普對伊朗採取強硬政策的人也坦承，川普面臨可信度的挑戰。「聯合反對核子伊朗」(United Against Nuclear Iran)執行主任華萊士(Mark Wallace)認為，政府應該仰賴專家告訴大眾有關伊朗的行動。

川普伊朗戰爭
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