川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤…

川普推文警告2020若連任失敗,股市會崩盤。 路透

川普總統全力為2020年連任備戰,不惜打恐嚇牌,15日再推文警告,若連任失敗,股市會崩盤。

他告訴6100萬名推特粉絲:「如果是我以外的人接掌(白宮),股市將面臨前所未見的崩盤情況。」

川普的競選活動11日正式開跑,他在佛州奧蘭多測試未來18個月的競選主軸,包括商界恐懼的股市崩盤;他推文寫道,「周二會有很多人,且是個大日子。」

川普總統今年多次打股市牌,最近一次是在14日接受「福斯與朋友們」(Fox & Friends) 訪問時說道,聯準會2018年如果沒有升息,股市可能會漲5000點到1萬點。

他2月曾推文:「如果反對黨(2016年)得勝,現在股市可能會下跌至少1萬點。」

加州MUFG聯合銀行首席金融經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說:「從來沒有一位總統如此關心股市,以及股市今年會漲跌多少,股民最好留心。」

財經媒體MacroTrends研究顯示,道瓊工業平均指數(DJIA)在川普任內的表現,較幾位前總統持平;DJIA在民主黨前總統歐巴馬和柯林頓任內有所成長,但在共和黨的前總統雷根、老布希任內成長停滯,甚至在小布希總統任內下跌。

史坦普500指數(S&P 500)在川普5月與中國貿易戰撕破臉前曾飆上新高,而川普喜愛引用的DJIA上次達新高則是在去年10月3日。

2017年自川普就職以來,DJIA 71度創新高,2018年則受共和黨稅改鼓舞而有15次;2007年至2009年經濟衰退復甦後,DJIA在歐巴馬第二任內122度創新高。

彭博新聞(Bloomberg News)經濟學者7日到12日間調查顯示,隨著川普連任活動開跑,明年經濟衰退的機率從25%增至30%;最新數據顯示,新工作機會減少,關稅危機影響產業、赤字與國債敲響警鐘。

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT