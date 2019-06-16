川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤…

2019-06-16 15:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合15日電



川普推文警告2020若連任失敗，股市會崩盤。 路透 分享 facebook

川普總統全力為2020年連任備戰，不惜打恐嚇牌，15日再推文警告，若連任失敗，股市會崩盤。

他告訴6100萬名推特粉絲：「如果是我以外的人接掌(白宮)，股市將面臨前所未見的崩盤情況。」

川普的競選活動11日正式開跑，他在佛州奧蘭多測試未來18個月的競選主軸，包括商界恐懼的股市崩盤；他推文寫道，「周二會有很多人，且是個大日子。」

川普總統今年多次打股市牌，最近一次是在14日接受「福斯與朋友們」(Fox & Friends) 訪問時說道，聯準會2018年如果沒有升息，股市可能會漲5000點到1萬點。

他2月曾推文：「如果反對黨(2016年)得勝，現在股市可能會下跌至少1萬點。」

加州MUFG聯合銀行首席金融經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說：「從來沒有一位總統如此關心股市，以及股市今年會漲跌多少，股民最好留心。」

財經媒體MacroTrends研究顯示，道瓊工業平均指數(DJIA)在川普任內的表現，較幾位前總統持平；DJIA在民主黨前總統歐巴馬和柯林頓任內有所成長，但在共和黨的前總統雷根、老布希任內成長停滯，甚至在小布希總統任內下跌。

史坦普500指數(S&P 500)在川普5月與中國貿易戰撕破臉前曾飆上新高，而川普喜愛引用的DJIA上次達新高則是在去年10月3日。

2017年自川普就職以來，DJIA 71度創新高，2018年則受共和黨稅改鼓舞而有15次；2007年至2009年經濟衰退復甦後，DJIA在歐巴馬第二任內122度創新高。

彭博新聞(Bloomberg News)經濟學者7日到12日間調查顯示，隨著川普連任活動開跑，明年經濟衰退的機率從25%增至30%；最新數據顯示，新工作機會減少，關稅危機影響產業、赤字與國債敲響警鐘。