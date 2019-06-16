選戰改打「傳統戰」…川普決勝關鍵：催出鐵票

2019-06-16 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合15日電



四年前川普以政治素人之姿投入2016年大選，一路過關斬將拿下總統大位，跌破無數專家及選民的眼鏡；如今川普爭取連任改打傳統選戰戰術，以鞏固基本盤為要，目標是確保支持者一定去投票，而非推升民意支持度或說服反對派選民倒戈。

為了確保打傳統選戰能讓川普再做四年白宮主人，他的競選團隊準備祭出四招，包括穩紮穩打的品牌攻勢、周邊商品、直接打電話給支持者拉票，還準備推出一款手機App，要以大數據助攻。

「華爾街日報」報導，為數約50人的川普競選團隊早已在臨近華府的維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)一棟大樓設立大本營，由堪薩斯州商人帕斯卡爾(Brad Parscale)主持，他在川普2016年競選時主管數位媒體行銷，如今是為川普操盤明年連任的競選總幹事。

帕斯卡爾團隊為接下來選戰做出名為「川普競選總統之品牌準則」的參考文件，內容鉅細靡遺，從宣傳文字的字體、間隔，到「川普紅」(Trump Red)、「川普藍」(Trump Blue)及「川普金」(Trump Gold)等規定使用的標誌顏色，全都寫得清清楚楚。

不僅如此，該文件還指定用哪些影像表達川普的熱情或力量，例如有張照片是川普用手指著攝影機，就是要讓支持者知道需要捐款了。

這種選戰策略的特色是要早期規畫、可預測性及注意細節，但川普在2016年大選都避免用這招，反而是充分發揮他的即席演說或臨場應變的本事，讓他在選戰中異軍突起。

但在2020年大選，帕斯卡爾團隊的挑戰在於如何以傳統競選戰術幫助川普維持優勢，又不會影響川粉的熱情，也不至於干涉川普喜歡以本能反應的宣傳方式。

報導指出，這次競選宣傳的最大目標是鼓勵支持者去投票，而非說服反對川普的選民。競選團隊已經有接觸獨立派及民主黨選民的計畫，但多位競選顧問都承認，以川普在關鍵州的支持度低於50%來看，很難說服非川粉的選民。

競選團隊也希望打造出一套做法，讓上述傳統選戰戰術可以順利運作，不論川普在講台上或在社群媒體又講了什麼。競選團隊希望川普任何推文只代表他的個人品牌，而非傳統競選戰術的一環。

川普競選連任改打傳統選戰，鞏固基本盤是關鍵，確保選民投票最重要。 法新社 分享 facebook