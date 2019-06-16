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美國升高對俄國網路攻擊？川普痛斥紐時亂寫

2019-06-16 14:46聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普15日推文痛批紐約時報亂寫。。歐新社
美國總統川普15日推文痛批紐約時報亂寫。。歐新社
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紐約時報15日報導，美國已升高對俄國的網路攻擊。美國總統川普15日推文痛批紐時亂寫，該篇報導不是事實。

紐時報導，為了警告俄國，美國將惡意程式植入俄國的電網系統，美俄一旦爆發衝突，美國就能癱瘓俄國的電網。報導還說，美國國防部和情報官員因擔心川普總統會向俄國官員洩露機密，因此未向他簡報細節。

川普推文：「你們相信失敗的紐約時報剛剛報導，稱美國大幅增加對俄國的網路攻擊。這是曾經的大報為了挖新聞飢不擇食的叛國行為，即便對國家不利也在所不惜。」

川普接著推文：「還有，不是事實！與今天腐敗的新聞媒體有關的任何事。他們有聞必錄，完全不顧後果！這些真懦夫，毫無疑問。人民的公敵！」              

川普紐約時報網路攻擊
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