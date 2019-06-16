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紐約市警飲彈10天3人 連3年警察自殺數高於殉職數

2019-06-16 13:38世界日報 編譯黃秀媛／綜合15日電

紐約市時代廣場警察。 美聯社
紐約市時代廣場警察。 美聯社
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一名29歲的紐約警察14日下午在他所屬的史泰登島分局外面飲彈自盡，成為十天來第三人，也是今年紐約市第四名自殺的警察；這種令人不安的趨勢反映了全國性的問題；全美各地自殺的警察已連續三年多於殉職的警察。

2018年全美共有159名警察自殺，有144名警察殉職；殉職原因包括受到攻擊、警車事故、心臟病發作，以及與工作有關的疾病。

警察接連自殺也趕上全國自殺人數不斷增加，2017年美國有超過4萬7000人自殺，平均每10萬人就有14人，創下至少半個世紀來的最高比率。

追蹤和試圖防止警察自殺的藍色協助組織 (Blue H.E.L.P.)說，自殺已成為執法人員最大的死因，而且實際自殺人數可能更多；這個組織正加強努力，讓警察更容易獲得精神健康服務。

2017年美國也有159名警察自殺，2016年有140人自殺；去年自殺的警察有151名男性和8名女性，平均年齡41歲，平均服務警界15年。

接連發生的悲劇，促使紐約市警察總局長歐尼爾14日晚向屬下3萬6000多名警察和1萬9000名文職人員發出通告，鼓勵警察同僚必要時不要害怕尋求協助。

歐尼爾推文說：「這是精神健康危機…不能任由這種情況繼續下去；警察花很多時間幫助別人；向警察局內外許多現有資源尋求協助沒什麼可恥，接受幫助絕不是軟弱。」

本月5日，在紐約市警察局服務了38年的副總警司席克斯(Steven Silks)在強制退休命令宣布幾小時後，在便衣警車內開槍自殺，得年62歲。

次日，有37年資歷的58歲警探卡拉布瑞(Joseph Calabrese)失蹤，座車在布碌崙外環公路旁邊被發現；警方發動海陸空搜索，在附近海灘樹叢裡，發現他開槍自戕而死。

第三個自殺的警察加入警界六年。

紐約市警察接連自殺顯示精神健康危機。 美聯社
紐約市警察接連自殺顯示精神健康危機。 美聯社
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紐約市警車。 法新社
紐約市警車。 法新社
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警察紐約殺人
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