美國女童涉竊「芭比」 父母遭警用槍指頭 受驚索償約台幣3.2億

2019-06-16 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合15日電



美國警察涉嫌濫權及過分使用武力再起爭議；亞利桑納州凰城一對非裔未婚夫婦由於不知道四歲女兒從玩具店拿走一個洋娃娃，未付款離去後，遭到警察攔車拔槍指嚇及威脅殺死他們；整個過程被保安錄影錄了下來，這對夫婦現已向市府索償約台幣3.2億。（1000萬元美金）

CNN報導，阿米斯(Dravon Ames)及未婚妻哈珀(Iesha Harper)上月帶著四歲女兒逛玩具店時，不知女兒拿了一個芭比娃娃離去；當他們開車準備將女兒交給保母時，多名警察突然出現拍打車窗高聲呼喊，並拔出槍來指嚇，聲言要殺死他們，要他們舉手下車，當時車內還有一名一歲多的女兒。

阿米斯表示，這些警察沒有表露身分，警車亦未鳴警笛，當他舉手下車時，即遭警察用槍指著頭部，按倒在地銬上手銬，粗言穢語喝罵，女兒則嚇得在旁尖叫。

已有五個月身孕的妻子哈珀也嚇呆了，很擔心警察當著孩子面槍殺他們。

事發於5月29日，整個過程給附近的保安攝錄系統拍了下來，其後這段長達12分鐘的影片段被曝光；阿米斯及哈珀亦透過代表律師向市府索償1000萬元。

律師表示，下一步會正式提出訴訟，市府會有60天時間回應。

律師在給市府的通知書中指出，警察犯下了暴力毆打及非法禁錮，而警方及市府都因「政策、培訓和監督不足」而承擔責任。

鳳凰城警方表示正在調查，而非裔女警長潔瑞‧威廉斯(Jeri Williams)承認，她對「警察所使用語言及行動感到困擾」，但強調事件只是個案，不代表所有鳳凰城警察。她說，已展開內部調查，涉事警員亦已調至內勤。

哈珀和阿米斯說，兩個女兒都受到了精神創傷，自從事件發生以來，四歲的女兒一直做噩夢並尿床。