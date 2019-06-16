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川普競選連任 18日正式開跑 已組建3.1萬名催票員

2019-06-16 12:56世界日報 編譯黃秀媛／綜合15日電

川普即將正式展開競選連任活動。 法新社
川普即將正式展開競選連任活動。 法新社
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在面對民主黨超過20名總統參選人挑戰壓力下，川普總統18日將在佛州奧蘭多舉行超級群眾大會，揭開2020競選連任的序幕。

華爾街日報報導，川普上任至今舉行了幾十場群眾大會，銀行帳戶有上億元選戰經費，還推文猛批潛在政敵，競選活動幾乎沒有停過；而18日才正式展開的競選連任大會上，而愛出鋒頭的川普將帶著家人、副總統等內閣官員一起敲響戰鼓。

川普永遠保持競選模式的作風，為美國引進新的自利式總統政治活動；他就任總統當天，就發函向聯邦選舉委員會報備他準備競選連任，一個月後在佛州舉行首次競選式的群眾大會。

相形之下，近代尋求連任的總統都避免太早表態，以免競選活動損害白宮權威。歐巴馬上任兩年多後錄影宣布要競選連任，可是一年多後才舉行第一場群眾大會；小布希也大致如此。

政治觀察人士表示，歐巴馬和布希不像川普那麼享受競選，應付世局耗掉他們大部分心力，川普卻樂此不疲。報導指出，川普的競選助理辯稱維持競選模式有其利益，因為現在新聞周期不斷演變，政治也是如此，以前的規則已不適用。

川普及其團隊認為現在是展開競選活動，重現他的競選威力的適當時機，因為他們已擴大作業，民主黨參選陣容也大致底定。

他們選擇在佛州舉行誓師大會，藉著定義川普2016年選戰的盛大群眾場面展現他們對這個戰鬥州的掌控能力，顯示他們比民主黨任何競選組織強大得多，任何民主黨參選人都難以企及。

川普四年前宣布參選總統時，全部自己掏錢，競選組織只有寥寥數人，而且全是政治新手。他現在有高科技競選團隊支援，工作人員充滿政治老手，競選財力更是雄厚。他的初選戶頭已有1億多元資金，而歐巴馬當年此時只有大約1100萬元。

在川普面對艱困的政治環境之時，龐大而又嚴密的組織可能是他的一大資產。

強大的組織有助於發掘支持者和最後的催票，為了配合這種努力，川普的競選組織及共和黨全國委員會正展開全國訓練活動，為進行逐戶挖票的「地面作戰」做準備。這項計畫已訓練了3萬1000名催票人員，相形之下2016年只訓練了6000人。

川普的競選機器也磨練得運作非常順暢。他今年3月打算在密西根州大湍市舉行群眾大會時，密州共和黨迅速動員地方志工，號召親友踴躍出席，整個作業有如行雲流水。

川普即將正式展開競選連任活動 圖擷自@realDonaldTrump
川普即將正式展開競選連任活動 圖擷自@realDonaldTrump
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川普民主黨歐巴馬
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