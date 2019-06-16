美國升高對俄國電網的網路攻擊 川普可能還不知情

2019-06-16 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



紐約時報報導，根據美國現任和前任官員，美國已升高對俄國電網系統的網路攻擊，將惡意程式植入電網系統，一來向俄國總統普亭發出警告，一來傳達美方可癱瘓俄國電網的能力。該計畫恐導致美俄之間的數位冷戰升高，據信美國總統川普仍不知道攻擊細節。

美國在俄國電網植入惡意程式過去被列為機密，未曾被報導出來，現在則可以更公開討論。主張對俄國採取更積極攻擊的人士表示，早就該這麼做了。美國國土安全部和聯邦調查局（FBI）多年來一再警告，俄國已在美國系統中植入程式，未來美俄若發生衝突，俄國得以破壞美國的電廠、石油和天然氣管或供水系統。

白宮和國會去年授權隸屬於國防部的美國網戰司令部（U.S. Cyber Command）負責軍方的網路攻擊。川普政府未透露網戰司令部正在採取的行動。但美國國家安全顧問波頓11日公開表示，美國現在更廣泛看待可能的數位攻擊目標，「對俄國人，或其他對我們採取網路攻擊的人說，你們將付出代價」。

電網一直是強度不高的戰場，美國2012年就在俄國電網的控制系統置入偵測器。但官員說，美國的戰略已轉向攻擊，更深層植入可能癱瘓俄國系統的惡意程式，意在警告俄國，美俄間若爆發衝突，美國將啟動網路攻擊。

川普政府兩位官員表示，他們認為主管官員還未向川普總統簡報有關植入這些程式的細節，這些程式可用於監控或攻擊俄國電網。

美國國防部及情報官員猶豫是否向川普報告俄國電網攻擊細節。他們擔心川普有可能反向操作或與外國官員討論計畫內容。因2017年川普與俄國外長及大使在白宮會面時，曾向他們分享華府高級機密文件。

電網攻擊計畫符合去年美國議會通過的法案。這條法案規定，美國防部長可在沒有總統授權下，執行例行的網路「秘密軍事活動」。這項機密文件賦予網戰司令部指揮官中曾根（Paul Nakasone）在沒有總統的同意下，依然有權執行網路攻擊。

電網惡意程式的攻擊能力，是否能癱瘓俄國電力或軍事系統，唯有在啟用後才知道。

俄國過去也被發現網路攻擊。在歐巴馬第一任期尾聲，美國政府發現俄國駭客組織蜻蜓，又名能量熊（Energetic bear/Dragonfly）的駭客工具可以延伸至美國電力系統開關。

俄國也在2015年時，切斷烏克蘭西部數十萬戶家庭的電力，該攻擊雖只持續幾小時，但已觸動白宮警戒。