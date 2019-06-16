親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公懲會公審管中閔兼職案 律師：民進黨磨刀霍霍逼下台

反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

美國升高對俄國電網的網路攻擊 川普可能還不知情

2019-06-16 11:37聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

紐約時報報導，根據美國現任和前任官員，美國已升高對俄國電網系統的網路攻擊，將惡意程式植入電網系統，一來向俄國總統普亭發出警告，一來傳達美方可癱瘓俄國電網的能力。該計畫恐導致美俄之間的數位冷戰升高，據信美國總統川普仍不知道攻擊細節。

美國在俄國電網植入惡意程式過去被列為機密，未曾被報導出來，現在則可以更公開討論。主張對俄國採取更積極攻擊的人士表示，早就該這麼做了。美國國土安全部和聯邦調查局（FBI）多年來一再警告，俄國已在美國系統中植入程式，未來美俄若發生衝突，俄國得以破壞美國的電廠、石油和天然氣管或供水系統。 

白宮和國會去年授權隸屬於國防部的美國網戰司令部（U.S. Cyber Command）負責軍方的網路攻擊。川普政府未透露網戰司令部正在採取的行動。但美國國家安全顧問波頓11日公開表示，美國現在更廣泛看待可能的數位攻擊目標，「對俄國人，或其他對我們採取網路攻擊的人說，你們將付出代價」。                       

電網一直是強度不高的戰場，美國2012年就在俄國電網的控制系統置入偵測器。但官員說，美國的戰略已轉向攻擊，更深層植入可能癱瘓俄國系統的惡意程式，意在警告俄國，美俄間若爆發衝突，美國將啟動網路攻擊。

川普政府兩位官員表示，他們認為主管官員還未向川普總統簡報有關植入這些程式的細節，這些程式可用於監控或攻擊俄國電網。

美國國防部及情報官員猶豫是否向川普報告俄國電網攻擊細節。他們擔心川普有可能反向操作或與外國官員討論計畫內容。因2017年川普與俄國外長及大使在白宮會面時，曾向他們分享華府高級機密文件。

電網攻擊計畫符合去年美國議會通過的法案。這條法案規定，美國防部長可在沒有總統授權下，執行例行的網路「秘密軍事活動」。這項機密文件賦予網戰司令部指揮官中曾根（Paul Nakasone）在沒有總統的同意下，依然有權執行網路攻擊。

電網惡意程式的攻擊能力，是否能癱瘓俄國電力或軍事系統，唯有在啟用後才知道。

俄國過去也被發現網路攻擊。在歐巴馬第一任期尾聲，美國政府發現俄國駭客組織蜻蜓，又名能量熊（Energetic bear/Dragonfly）的駭客工具可以延伸至美國電力系統開關。

俄國也在2015年時，切斷烏克蘭西部數十萬戶家庭的電力，該攻擊雖只持續幾小時，但已觸動白宮警戒。

美國已升高對俄國電網的網路攻擊。圖為美國網戰司令部司令中曾根。路透
美國已升高對俄國電網的網路攻擊。圖為美國網戰司令部司令中曾根。路透
分享

川普網路攻擊白宮
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

川普再打恐嚇牌 推文警告：若連任失敗股市會大崩盤

2019-06-16 09:52

美國南方「死亡之海」！不斷擴張的墨西哥灣浩劫

2019-06-16 11:05

怕習不去G20？潘斯原訂六四談話 傳遭川普喊卡

2019-06-16 00:12

川普再槓沙迪克汗 批倫敦治安差應速速換市長

2019-06-16 10:04

川普慶生「熊抱國旗」！網友反諷：國旗應喊「反性騷」

2019-06-15 18:20

拒絕開除 川普挺康威 反批指控是剝奪言論自由

2019-06-15 18:19

「梅蘭妮亞如賈姬」 川普讚妻引來一片罵聲

2019-06-15 18:18

ABC報導內部民調多個關鍵州 川普支持度落後白登？

2019-06-15 18:16

川普改口 外國黑資料會交FBI 但仍難平眾怒

2019-06-15 18:14

MIT：重新考慮科大訊飛合作案

2019-06-15 15:43

民主黨總統初選！楊安澤入圍辯論會 將與「強棒」對決

2019-06-15 13:18

彭博：潘斯原訂六四談話遭川普叫停 怕習暴怒不去G20

2019-06-15 09:02
看更多

熱門文章

地球30年後模樣曝光？ 網友崩潰哭喊：好心痛

2019-06-15 22:30

「付稅承擔的…不是中國」 貿戰太傷 600美企上書川普

2019-06-15 15:37

紐西蘭東北海域發生規模7.4強震 發布海嘯警報

2019-06-16 07:54

荔枝病可致命！ 印度逾50名兒童因「荔枝毒素」致腦炎身亡

2019-06-15 21:09

非比尋常 格陵蘭島20億噸冰雪融化

2019-06-15 16:33

習近平66歲生日 普亭致贈一箱俄國冰淇淋祝壽

2019-06-15 20:31

大秀辣照被吊銷醫師執照 緬甸模特兒女醫怒回嗆

2019-06-15 22:24

川普再打恐嚇牌 推文警告：若連任失敗股市會大崩盤

2019-06-16 09:52

影／說好的捐款呢？聖母院重建 法富豪至今未出1毛錢

2019-06-15 12:26

你真的要去？未來10年「超限旅遊城市」全球11城上榜

2019-06-15 15:22

星際艦隊登入火星地表？ NASA澄清：只是巧合

2019-06-15 14:48

美下波對中加稅 最快7月2日後

2019-06-15 23:05

傳一台灣投資者退出 JDI紓困案再生變數

2019-06-15 16:36

「梅蘭妮亞如賈姬」 川普讚妻引來一片罵聲

2019-06-15 18:18

駁美國水雷說法 日本油輪：船員目睹遭飛行物攻擊

2019-06-15 15:38

致敬？剽竊？時尚大牌照搬原住民創意 這國政府開砲了

2019-06-16 10:00

七年後再訪義國 謀殺案主角諾克斯淚訴「我不是怪物」

2019-06-15 23:06

馬國婦人誤信網路偏方用牙膏治手背燙傷 結果「腫如豬手」

2019-06-15 21:01

在飛機上暴走！蘇丹男敲打機窗衝向駕駛艙

2019-06-16 08:15

又一城限制觀光！布魯日擬新規 不想成為迪士尼樂園

2019-06-15 12:40

怕習不去G20？潘斯原訂六四談話 傳遭川普喊卡

2019-06-16 00:12

ABC報導內部民調多個關鍵州 川普支持度落後白登？

2019-06-15 18:16

川普慶生「熊抱國旗」！網友反諷：國旗應喊「反性騷」

2019-06-15 18:20

MIT：重新考慮科大訊飛合作案

2019-06-15 15:43

英國醫院伙食傳播李斯特菌 迄今已5死

2019-06-15 18:07

安倍調解中東 伊朗不埋單

2019-06-16 00:15

收了80萬移民後祕魯新規今生效 數千委國人最後搶進

2019-06-15 12:25

拒絕開除 川普挺康威 反批指控是剝奪言論自由

2019-06-15 18:19

襲擊油輪川普直稱伊朗幹的 伊反咬指美是黑手

2019-06-15 15:36

家庭號過氣 美企業搶單身商機

2019-06-15 23:55

費半下挫 台系ADR大跌

2019-06-15 23:51

油輪遇襲／美官員：著火前發現伊船靠近 美無人機遭攻擊

2019-06-15 13:27

川普改口 外國黑資料會交FBI 但仍難平眾怒

2019-06-15 18:14

對美伊都不信任...歐洲各國謹慎 呼籲降溫克制

2019-06-15 15:27

油輪遇襲／川普堅稱伊朗幹的 尋求國際支持

2019-06-15 13:25

加拿大救地球 2年內禁塑

2019-06-15 13:13

油輪遇襲／英挺美 歐洲憂緊張升溫籲美伊克制

2019-06-15 13:29

金融海嘯十年過去 許多美國人財務狀況仍未復原

2019-06-15 22:45

美消費新風潮 「只租不買」才是王道

2019-06-15 13:29

穆迪調降土耳其信評 經濟金融恐更長期劇烈波動

2019-06-15 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top