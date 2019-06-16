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川普再打恐嚇牌 推文警告：若連任失敗股市會大崩盤

2019-06-16 09:52聯合報 記者陳韻涵╱即時報導

美國總統川普將於周二（18日）正式展開2020年競選連任活動，他不惜打恐嚇牌，15日推文警告，他若連任失敗，美國將面臨空前的股市大崩盤。

他告訴6100萬名推特粉絲：「如果是我以外的人接掌（白宮），股市將面臨前所未見的大崩盤。」

川普的競選活動18日正式開跑，他將在佛州奧蘭多測試未來18個月的競選主軸，包括打股市崩盤的恐懼牌。 他在另一則推文寫道，「周二會是個有很多人的大日子。」

川普總統今年多次打股市牌，最近一次是在14日接受「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時說道，聯準會2018年如果沒有升息四次 ，股市可能會漲5000點到1萬點。

他2月曾推文：「如果反對黨贏得2016年大選，現在股市可能會下跌至少1萬點。」他在1月推文：「如果你們想看到股市大崩盤，彈劾川普。」    

加州MUFG聯合銀行首席金融經濟學家魯普基（Chris Rupkey）說：「從來沒有一位總統如此關心股市，以及股市今年會漲跌多少，股民最好留心。」

財經媒體MacroTrends研究顯示，道瓊工業平均指數（DJIA）在川普任內的表現，在幾位前總統中屬於中段班。川普任內的DJIA漲幅不如民主黨籍前總統歐巴馬和柯林頓，但優於共和黨籍前總統雷根、老布希和小布希。

標準普爾500指數（S&P 500）在川普5月與中國貿易戰撕破臉前曾飆上新高，而川普喜愛引用的DJIA上次達新高則是在去年10月3日。

自川普就職以來，DJIA在2017年71度創新高，2018年則受共和黨稅改鼓舞而有15次；在2007年至2009年經濟衰退復甦後，DJIA在歐巴馬第二任內122度創新高。

彭博新聞（Bloomberg News）在7日到12日間對經濟學者所做的調查顯示，隨著川普連任活動開跑，未來一年美國經濟衰退的機率從一個月前的25%增至30%；最新數據顯示，新工作機會減少，川普的關稅威脅影響產業信心、預算赤字與國債也都敲響警鐘。

美國總統川普15日推文警告，他若連任失敗，美國將面臨空前的股市大崩盤。歐新社
美國總統川普15日推文警告，他若連任失敗，美國將面臨空前的股市大崩盤。歐新社
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