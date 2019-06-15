川普慶生「熊抱國旗」！網友反諷：國旗應喊「反性騷」

2019-06-15 18:20 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普生日 推特一片推崇馬侃聲/國旗日 白宮推文貼川普抱旗照片 有人讚有人罵噁心 川普推特 分享 facebook

6月14日是國旗日，也是川普總統的73歲生日；當天在川普最愛用的推特社群網站，有成千上萬用戶大標特標 #JohnMcCainDay(馬侃日)，藉著推崇被川普罵不停的已故共和黨國會參議員馬侃(John McCain)，來「消遣」川普。

川普則是不忘上推特，貼出一張自己「熊抱國旗」的照片，有人大讚，也有人認為惡心；甚至還有人戲稱：「那幅國旗剛剛用了#MeToo(反性騷運動)標籤。」

川普生日為什麼會變成「推崇馬侃日」？得從知名電視節目「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)執行製作拉斯納(Andy Lassner)的推文說起。

拉斯納一大早就發文表示：「今天要向一位美國英雄致敬。讓我們大推特推#JohnMcCainDay，藉此慶祝川普@realDonaldTrump生日。我相信，這對川普這樣的愛國者來說，意義良多。」

一天下來，此文至少獲得上萬次轉發，2萬多人按讚。「馬侃日」標籤 #JohnMcCainDay如潮水般傳開，很快爬到推特趨勢列表頂端，就連國會議員也參一腳；德州聯邦眾議員馬克．維西(Marc Veasey)推文寫道：「 馬侃說：你的人格特質是讓你的人生快樂與否的唯一關鍵。這的確是紀念參議員馬侃的好日子。」

俄亥俄州民主黨國會眾議員喬伊斯．貝蒂(Joyce Beatty)也貼出馬侃名言：「勇敢--其他就很容易了。」

政治倡議團體也加入聲援；自由派政治行動組織@votevets寫道：「我們與馬侃有過很多政策分歧，對用武也有很多爭執。但我們至今仍然尊重他的犧牲和英雄主義。所以，我們在馬侃日推崇他。」

但不是人人都覺得這麼做很有趣；保守派政治喜劇演員提姆·楊(Tim Young)寫道：「指責川普『幼稚』的人，今天忙著替他的生日重建品牌#JohnMcCainDay，懂了。」

還有人認為這對馬侃並不公平。網友卡曼‧薩比亞(Carmine Sabia)寫道：「馬侃為國牲，我支持馬侃日#JohnMcCainDay。但選在川普生日這天做此事，對馬侃來說太狹隘也不夠尊重。應選在8月29日才對。」

至於73歲壽星川普貼出的「熊抱國旗慶生照」，推特平台回應兩極；歐巴馬總統時代的政府官箴辦公室主任蕭布(Walter Shaub)回應是：「惡心～」

網友Trippy Food則回稱：「那面國旗剛使用了(反性騷擾)標籤#MeToo。」網友@CSweetjackson則認真回道：「總統先生生日快樂！我們愛你！」