拒絕開除 川普挺康威 反批指控是剝奪言論自由

2019-06-15 18:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合14日電



「出色、忠誠」川普說不會以違反「反哈契法」開除康威 指她的政治演說為言論自由 路透社 分享 facebook

川普總統14日表示，他不會因為白宮顧問凱莉安．康威(Kellyanne Conway)屢次違反「哈契法」(Hatch Act)而開除她；川普並讚美康威「忠誠又出色」。

「哈契法」禁止聯邦職員在上班時間參與政治活動，最重可開除違規者；聯邦特別法律顧問處(US Office of Special Counsel)13日建議革除康威公職，並稱她頻頻違反哈契法。

白宮律師14日致函呼籲OSC收回開除康威的建議，但遭到OSC拒絕。

川普接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示：「我昨天聽過簡報，在我看來，他們想剝奪康威自由言論的權利，這並不公平。」

上呈給川普的一份報告指出，康威多次違反哈契法，她「以公職身分接受電視訪問，以及在社群媒體上貶斥民主黨總統候選人。」

對此川普回應：「不，我不會開除她。我認為她很棒，她是傑出的發言人，而且忠誠又出色。」

川普認為，康威遭質疑的言論，不過是在回應問題；「你問別人問題，然後每次你都說『我不能回答、我不能回應？』我的意思是她有回答問題的權利。」

川普任命的OSC主任柯納(Henry Kerner)在訪談中指出，開除康威的建議「史無前例」，「但你知道還有什麼事情也是史無前例？康威的行為。」

柯納表示：「康威在一次又一次的訪談中，利用公職權力貶損表態參選的候選人，我們不容許這種行為。這為聯邦職員設下了什麼前例？如果你在白宮職位夠高就能違法，但如果你只是郵差或一般聯邦員工就會失業？」

準司法獨立機構OSC無權管束由總統任命的康威，雖然OSC可以提出建議但最後仍由川普決定。

OSC在17頁報告中指出，康威一再利用公職權力和官方社群媒體帳號攻擊2020年民主黨總統候選人；她在2018年期中選舉前一周也在推特發出至少15條政治貼文，支持特定候選人與共和黨。

OSC在報告表示：「康威違抗的態度不容於法，她惡行不改令人難以接受。」